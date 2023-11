Les salariés sont de plus en plus absents au travail mais cette région bat toutes les autres

Depuis la crise du Covid-19, l'absentéisme touche de plus en plus de salariés en France, comme le confirment plusieurs études. Certaines régions sont davantage concernées par ce phénomène.

En 2022, les effets de la crise sanitaire ont continué à se faire sentir. "La pandémie est derrière nous mais les stigmates de la crise sanitaire perdurent. Le monde du travail semble avoir définitivement mué", expliquait Diane Milleron-Deperrois, directrice générale Axa Santé et Collectivités dans la quatrième édition de l'Observatoire de l'absentéisme réalisé par la société et publié en mai dernier. D'après cette étude, 44% des salariés se sont absentés au moins un jour en 2022. Un chiffre en hausse de 47% par rapport à 2019. Une évolution qui trouverait son explication dans la forte hausse des arrêts de courte durée compris entre quatre et sept jours et "qui peut potentiellement être liée aux vagues épidémiques liées à Omicron qui ont affecté une grande partie des entreprises", précise les auteurs du rapport.

"Depuis 2011, le nombre moyen de jours d'absence par an et par salarié a augmenté de 75 %, passant de 14 à 24,5", expliquait de son côté le baromètre de l'Absentéisme et de l'engagement réalisé par Ayming et AG2R La Mondiale. Au total, ses auteurs indiquent que "pour une population active française d'environ 22 millions de salariés en CDI, cela représente en moyenne 1,5 million de salariés absents toute l'année."

Une tendance également confirmée par le cabinet de conseil WTW. Dans son rapport sur le sujet, réalisé à partir des données provenant des déclarations sociales nominatives concernant 343 775 salariés de 633 entreprises du secteur privé, la société affirme que ce phénomène "touche désormais les sociétés de services et d'ingénierie en informatique, la finance et l'assurance, ainsi que les cadres et les professions intermédiaires, qui étaient jusque-là plutôt épargnés".

En ce qui concerne les régions, ce sont celles du Grand-Est, des Hauts-de-France et de la Bourgogne-Franche-Comté qui sont les plus touchées par cette tendance, avec respectivement 6,8%, 6,4% et 5,9 de taux d'absentéisme. Dans le détail presque la moitié des salariés travaillant dans le Grand-Est ont eu au moins un arrêt dans l'année (47,65%). Ces derniers se sont en arrêtés en moyenne 1,87 fois dans l'année, pour une durée de 20,4 jours par arrêt. "Le quart Nord Est reste la région qui connaît l'absentéisme le plus important en 2022, comme c'était le cas les années précédentes. Cela est très certainement lié aux secteurs d'activité et catégories sociaux professionnels représentés dans cette région", précise Noémie Marciano, directrice placement et actuariat health & benefits chez WTW en France.

A l'inverse, c'est en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France que les taux d'absentéisme sont les plus faibles.