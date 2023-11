Plus que 3 jours pour postuler aux 1 000 offres d'emploi de ce pays qui fait rêver les Français

Vous avez jusqu'au 19 novembre pour tenter de vous expatrier dans cet endroit du monde, que vous ayez ou non un diplôme.

Vous rêvez de partir vivre à l'étranger ? Une région du monde lance une grande campagne de recrutement. Face à une pénurie de main d'œuvre, elle prévoit d'ouvrir 1,4 million de nouveaux postes d'ici 2030 et déclare dans un communiqué que "la France est un pays cible majeur".

Technologies de l'information, éducation, petite enfance, finances, hôtellerie et restauration… De nombreux secteurs d'activité recrutent des travailleurs français, mais pour les métiers manuels, le besoin est particulièrement urgent. Les personnes avec une expérience professionnelle, mais pas nécessairement de diplôme peuvent donc postuler jusqu'au 19 novembre 2023 si elles sont intéressées par ces métiers. Elles pourront se voir proposer des formations qualifiantes en vue d'un emploi dans les domaines suivants : ébénisterie, électricité, soudage, maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture…

Vastes espaces naturels, francophonie et proximité avec les Etats-Unis… C'est bien le Québec qui tend les bras aux Français ! Si le coût de la vie y est similaire à celui de l'Hexagone, la qualité de vie est son principal point fort. En termes de sécurité, cette province du Canada est réputée comme particulièrement sûre à l'échelle mondiale. On y apprécie un style de vie proche de la nature et l'accueil chaleureux des Québécois. Montréal, les chutes du Niagara ou encore New-York sont des lieux touristiques facilement accessibles en week-end ou en vacances. En plus de son cadre de vie agréable, le Québec se distingue par un système de santé accessible et efficace, ainsi que par la qualité de ses institutions éducatives. Sur le plan culturel, la province brille par sa diversité, alliant traditions locales et influences internationales. Les festivals, les événements artistiques et la gastronomie témoignent de cette richesse culturelle.

Envie de tenter votre chance ? Plus de 1 000 emplois sont à pourvoir immédiatement mais à condition de s'inscrire sur la plateforme dédiée aux Journées Québec France avant le dimanche 19 novembre 2023. Si une entreprise est intéressée par une candidature, elle envoie un mail de convocation au candidat. Si l'inscription est gratuite, il faudra néanmoins accepter de se déplacer à Paris le samedi 16 ou le dimanche 17 décembre 2023 pour passer un entretien d'embauche. Les annonces visibles sur le site offrent un aperçu des salaires. Comptez entre 29 500 et 40 000 euros annuels pour un poste de soudeur ou encore entre 36 900 et 52 340 euros pour un poste d'électricien. Le salaire annuel moyen au Québec était de 41 600 dollars canadiens en 2021, ce qui correspond à 28 055 euros après impôt.

Créé en partenariat avec Pôle Emploi, les Journées Québec s'organisent à Paris depuis 2008 et ont déjà permis l'embauche de 4 500 Français. Par ailleurs, cet évènement n'est pas le seul moyen de rejoindre le Québec, la province enregistre 3 000 à 4 000 Français chaque année sous le régime de la résidence permanente.