Votre employeur va devoir vous verser une nouvelle prime s'il remplit cette condition - 1,5 million de salariés concernés

Une nouvelle prime arrive. Environ 1,5 million de salariés pourront bénéficier de ce dispositif, représentant plusieurs centaines d'euros par an.

Une bonne nouvelle se profile à l'horizon pour de nombreux salariés français. À partir du 1er janvier 2025, une nouvelle prime fera son apparition dans le paysage professionnel, touchant potentiellement un million et demi de travailleurs. Cette mesure, qui s'inscrit dans une volonté de partage de la valeur au sein des entreprises, pourrait se traduire par un gain annuel moyen de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par bénéficiaire.

Le concept de partage de la valeur n'est pas nouveau en soi. Depuis des années, de nombreuses entreprises, notamment les plus grandes, ont mis en place des dispositifs visant à associer leurs employés aux fruits de leur croissance. Cependant, cette pratique n'était pas systématique. C'est précisément ce point que la nouvelle mesure vise à corriger.

Concrètement, cette prime peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un régime de participation ou d'intéressement, d'une prime de partage de la valeur (anciennement connue sous le nom de "prime Macron"), ou encore de divers plans d'épargne salariale. L'objectif reste le même : permettre aux salariés de bénéficier directement des bons résultats de leur entreprise.

Comme l'explique une fiche pratique du gouvernement, "le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale".

L'impact de cette mesure ne doit pas être sous-estimé. La participation et l'intéressement représentaient en moyenne environ 1 800 euros par an en 2021, selon les données de la Dares, l'organisme de statistiques spécialiste du monde du travail. Une somme non négligeable qui peut faire une réelle différence dans le budget des ménages.

Cependant, il est important de noter que cette nouvelle obligation ne concernera pas toutes les entreprises. Elle s'appliquera spécifiquement aux entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, et ce, uniquement si elles ont été profitables pendant trois années consécutives. Cette mesure est présentée comme une expérimentation qui s'étendra sur une période de cinq ans à partir de 2025.

Cette prime est déjà mise en place dans beaucoup d'entreprises. Elle est obligatoire pour les sociétés de plus de 50 salariés. En 2021, plus de 5 millions de salariés en bénéficiaient déjà. La nouvelle mesure vise donc à étendre cette pratique à un plus grand nombre d'entreprises et de salariés.

Il est important de souligner que la prime ne sera pas versée dès le 1er janvier 2025. La date de virement dépendra du dispositif mis en place par l'entreprise. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de "mieux répartir les richesses" au sein des entreprises, comme le souligne l'ancien député Louis Margueritte dans un rapport parlementaire de 2023.