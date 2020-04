Console de jeux : sélection des meilleures consoles de jeu

S'adonner au gaming peut permettre de faire passer le temps pendant la durée du confinement. Voici une sélection des meilleures consoles de jeu vidéo du marché.

Depuis le 17 mars 2020, les Français sont confinés chez eux. Certains sont en télétravail et n'ont donc pas de mal à s'occuper. Surtout s'ils doivent aussi garder un œil sur leurs têtes blondes, elles aussi assignées à domicile depuis la fermeture des établissements scolaires partout en France le 16 mars dernier. D'autres, en revanche, font face à une baisse d'activité. Parce qu'ils ont demandé un arrêt de travail pour garde d'enfant à leur entreprise, parce que celle-ci les a mis au chômage partiel ou encore parce que leur commerce fait partie de ceux dont la fermeture administrative a été décrétée, par exemple. Ceux-là ont de quoi trouver le temps plus long. Pour le faire passer un peu plus vite, le gaming est une activité comme une autre. Si vous n'êtes pas encore équipé, le JDN vous propose une sélection de consoles de jeux vidéo.