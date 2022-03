Masque obligatoire : bientôt la fin avec des exceptions...

[MASQUE OBLIGATOIRE] À compter d'aujourd'hui, le port du masque en intérieur n'est plus obligatoire dans la plupart des établissements où il était demandé.

[Mise à jour du lundi 14 mars à 14h17] À partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos. Dans un premier temps, le port du masque a été abandonné le 28 février 2022 dans les lieux précédemment soumis au pass vaccinal. Le port du masque n'était déjà plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février 2022. Néanmoins, le masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

14 mars 2022 : la fin du masque obligatoire ?

À la suite du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu mercredi 3 mars 2022, le Premier ministre a annoncé la levée d'une partie des restrictions sanitaires comme le port du masque obligatoire dans les lieux clos. Aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans la plupart des établissements où il était exigé : lieux de loisirs et de culture, entreprises, écoles, etc.

Néanmoins, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé comme les maisons de retraite, les hôpitaux et les établissements accueillant des personnes handicapées. De plus, le port du masque reste recommandé pour les personnes positives, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

#COVID19 | À partir daujourdhui, le port du masque en intérieur nest plus obligatoire, sauf dans :

Les transports

Les établissements de santé et de soins pic.twitter.com/DETmzWMtrA — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) March 14, 2022

Le masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février 2022. Il était toujours obligatoire dans les lieux clos jusqu'à aujourd'hui.

Le port du masque n'était plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal comme les restaurants ou les lieux de culture depuis le 28 février 2022. À cette date, le port du masque restait obligatoire dans les magasins.

Aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur même s'il reste recommandé dans les lieux clos où il y a de la promiscuité : cela reste à l'appréciation des personnes.

Le port du masque était obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. Cette obligation constituait l'une des mesures des différentes versions du protocole sanitaire en entreprise. Le port du masque restait obligatoire même si tous les salariés de l'entreprise étaient vaccinés.

À compter d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire en entreprise, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Le masque est-il obligatoire dans les transports ?

Le pass vaccinal n'est plus obligatoire pour prendre les transports en commun interrégionaux mais le port du masque reste obligatoire dans les transports étant donné la promiscuité entre les usagers. Malgré la suspension du pass vaccinal dans les transports interrégionaux comme le TGV ou l'avion, le port du masque reste obligatoire dans tous les transports en commun.