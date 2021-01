"Reconfinement : quelle décision et quand ?"

Le ministre des Solidarités et de la Santé s'exprimera en début d'après midi devant la presse, ce jeudi. Pas d'annonces en perspective, mais un point sur la situation épidémiologique et la stratégie vaccinale en France.

11:13 - Quelles informations attend le président pour prendre sa décision ?

Pas de précipitation. Le président de la République ne doit pas prendre la parole avant ce week-end, a-t-on pu lire cette semaine dans plusieurs médias. Le chef de l'Etat attend en effet plusieurs analyses complémentaires afin de prendre sa décision de reconfiner ou non le pays, et comment. D'ici ce vendredi matin, Emmanuel Macron sera en possession des résultats de l'étude sur les variants et de celle sur l'impact du couvre-feu à 18 heures. Le président est également en réunion ce jeudi avec entre autres Olivier Véran, le ministre de la Santé et Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Le président attend notamment des précisions sur la sortie de certains traitements hospitaliers pouvant permettre de réduire les admissions en réanimation ainsi que de nouvelles projections épidémiologiques pour les semaines à venir.