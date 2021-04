"Discours de Castex : de quoi parlera-t-il ce jeudi 22 avril"

[DISCOURS DE CASTEX] Une nouvelle conférence du Premier ministre est prévue ce jeudi 22 avril à 18 heures.

[Mise à jour du mercredi 21 avril 2021 à 21h19] Un mois après sa dernière conférence de presse et alors que Gabriel Attal a confirmé ce mercredi que le calendrier de déconfinement à compter du 3 mai serait maintenu, le Premier ministre s'exprimera ce jeudi 22 avril aux côté d'Olivier Véran lors de son traditionnel point hebdomadaire sur l'évolution de la situation épidémique. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer sera également présent, à quelques jours de la rentrée scolaire prévue en présentiel lundi 26 avril pour les écoliers, et le 3 mai pour les collégiens et lycéens. Pas d'allègement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires en vue, selon FranceInfo. Partout en France, les classes fermeront donc dès le premier cas positif détecté, mesure déjà en vigueur dans les départements les plus touchés par l'épidémie avant le confinement. Toujours d'après nos confrères, le système des demi-jauges, déjà actif au lycée, sera étendu aux collèges. Le gouvernement souhaiterait également accélérer sur les autotests pour permettre deux tests par adultes, et un par lycéen chaque semaine. Pour les écoliers et les collégiens, l'objectif serait fixé à un million de tests salivaires par semaine. La campagne de vaccination devrait également faire partie des sujets abordés, de même que les restrictions aux frontières, alors que le pays s'apprête à suspendre les vols en provenance et à destination de l'Inde.

Ce jeudi 18 mars, le Premier ministre a annoncé une nouvelle série de mesures pour face à ce qu'il qualifie de "troisième vague", et notamment un nombre de cas testés positifs au Covid-19 en hausse de 23,6% en une semaine. Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire, mais à 16 départements ciblés pour leur taux d'incidence particulièrement élevé et/ou leur tension hospitalière "préoccupante". Retrouvez ci-dessous les principales annonces :

Nouvelles mesures dans 16 départements

Territoires concernés : tous les départements des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines au moins

tous les départements des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines au moins Education : les écoles primaires, élémentaires et les collèges resteront ouverts, les lycées en demi-jauge basculeront en totalité dans ce fonctionnement et les universités continueront à fonctionner selon le rythme en vigueur. L'éducation physique et sportive sur le temps scolaire pourra reprendre normalement et les activités extra scolaires sportives des mineures seront maintenues

les écoles primaires, élémentaires et les collèges resteront ouverts, les lycées en demi-jauge basculeront en totalité dans ce fonctionnement et les universités continueront à fonctionner selon le rythme en vigueur. L'éducation physique et sportive sur le temps scolaire pourra reprendre normalement et les activités extra scolaires sportives des mineures seront maintenues Commerces : les commerces non essentiels fermeront mais les librairies et disquaires resteront ouverts. Les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un commerce de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce.

les commerces non essentiels fermeront mais les librairies et disquaires resteront ouverts. Les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un commerce de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce. Les balades et le sport seront autorisés en journée dans un rayon de 10 km autour du domicile avec une attestation de déplacement mais sans limite de temps.

seront autorisés en journée dans un rayon de 10 km autour du domicile avec une attestation de déplacement mais sans limite de temps. Les déplacements inter régionaux pour les habitants de ces départements, sauf motifs impérieux ou professionnels, seront proscrits.

pour les habitants de ces départements, sauf motifs impérieux ou professionnels, seront proscrits. Télétravail : le retour sur site une journée par semaine est toujours possible.

Couvre-feu national à 19h

Le couvre-feu sera reculé samedi 20 mars 2021 à 19 heures dans tous les départements français, y compris ceux qui ne sont pas concernés par les nouvelles mesures de restriction, en raison du prochain changement d'heure.

Vaccin