Cinq blagues pour piéger l'ordinateur de vos collègues

Et si, en rentrant de week-end, vos voisins de bureau ne reconnaissaient pas leur ordinateur ? Pour donner un peu de piquant, voici quelques farces informatiques faciles à réaliser...

L'écran retourné

Classique mais indémodable, la blague de l'écran retourné est très facile à faire : il suffit de presser simultanément les touches Ctrl, Alt et la flèche vers le bas. Pour remettre l'écran à l'endroit, on renouvelle la manipulation, mais en appuyant cette fois sur la flèche vers le haut. Outre une lecture difficile, cette configuration rend l'ordinateur quasiment inutilisable, car la souris est également inversée : emmenez-la à gauche et le pointeur ira vers la droite de l'écran, en haut, il ira vers le bas, etc. Notez tout de même que sur certains ordinateurs, cette opération ne fonctionne pas. Le cas échéant, essayez les variantes Ctrl + Alt Gr + flèche et Ctrl + flèche ou rendez-vous dans les paramètres d'affichage de l'ordinateur. Dans la section Orientation, vous aurez le choix entre les options Paysage, Portrait, Paysage (renversé) et Portrait (renversé).

Le clavier étranger

Il est possible de configurer son clavier pour toutes les écritures possibles. Quoi de plus déstabilisant que de voir son clavier écrire en cyrillique ? Pour cela, vous devez aller dans l'onglet Heure et langue des paramètres de l'ordinateur. Dans la section Langue et région, cliquez sur Ajouter une langue. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, mentionnant les claviers existants. Cliquez sur Ajouter et installez la configuration souhaitée. Il ne reste plus qu'à sélectionner le clavier voulu dans la liste. Une variante plus simple mais tout aussi efficace : le raccourci Ctrl + Shift transforme un clavier Azerty en Qwerty...

Le bureau statique

Votre collègue s'escrime sur sa souris, et pourtant, aucune icône de son bureau ne répond. C'est normal, car ce dernier n'est pas vraiment dans son état normal. Pour cela, il faut réaliser une capture de son bureau et mettre cette image en fond d'écran. Ensuite, il suffit de décocher la propriété Afficher les icônes du Bureau, en cliquant droit avec la souris. Son écran sera parfaitement semblable, et pourtant, il ne sera plus que l'ombre de lui-même...

La souris du gaucher

Un clic gauche pour sélectionner, un clic droit pour ouvrir le menu : ces gestes sont devenus réflexes avec la souris. Mais comme les choses sont bien faites, il est possible d'inverser les deux touches, notamment pour les personnes utilisant une souris de gaucher. Pour provoquer l'inquiétude de son utilisateur, inversez les deux boutons en allant sur les propriétés de la souris, dans le panneau de configuration.

La souris folle

Mettant encore en scène la souris, cette blague consiste à accélérer au maximum la vitesse de déplacement du pointeur. A moins de posséder une grande agilité, son utilisateur aura fort à faire pour dompter son engin. La variante de cette blague consiste au contraire à opter pour la vitesse minimale. Une souris amorphe, voilà de quoi stresser un collègue un peu "speed" !