Sans cet élément, le meilleur des discours ne réussira pas à convaincre

Vous voulez préparer un bon discours ? Avant d'user de figures de style et de techniques de communication, voici ce que vous devez savoir.

Métaphores, questions rhétoriques, modulation de la voix… vous avez usé de toutes les techniques de communication qui font un bon discours, mais elles ne sont rien sans cet élément fondamental.

L'essence même du discours

Invité dans le podcast de Pauline Laigneau, l'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet, a parlé des rencontres et des expériences qui ont marqué sa vie, et plus largement de ses valeurs et de leadership. Celui qui a dirigé de grandes entreprises sans jamais quitter les services secrets avait forcément beaucoup à dire. Bachelier à 15 ans, il commence sa carrière dans l'armée en devenant commando parachutiste au sein du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, autrement dit de l'actuelle DGSE où il finira par devenir directeur du renseignement. En parallèle de sa carrière militaire, il est successivement directeur général commercial de la société Ricard, DG de Suchard et PDG de Marks & Spencer. Inspiré par plusieurs "hommes d'exception" dont Charles De Gaulle, il regrette les discours où la forme prend le pas sur le fond, où "derrière l'utilisation du verbe, il n'y a pas grand-chose". Selon lui, "c'est le message qui crée l'espérance ou la foi dans l'avenir, pas le verbe".

Un point de vue partagé

La nécessité de transmettre "un vrai message" pour motiver ou convaincre un auditoire est un point de vue partagé par de nombreux spécialistes du leadership. Cette idée est d'ailleurs reprise par le pionnier de la recherche en leadership, John Antonakis. Ce qu'il appelle "la conviction morale" constitue la 6e de ses 12 TLC ou "tactiques du leader charismatique" qu'il a élaborées en s'appuyant sur ses recherches scientifiques. Avant d'ajouter des figures de style à votre discours, de l'apprendre par cœur et de le répéter devant un miroir, assurez-vous d'être en accord avec ce qu'il contient. Avoir quelque chose à dire et y croire est le seul point de départ possible d'un bon discours.