Cet objet qui traîne dans les garages peut rapporter beaucoup d'argent

Votre garage contient des objets que vous ne voulez pas revendre mais dont vous servez occasionnellement ? A défaut de pouvoir vous en débarrasser complètement, ils peuvent peut-être vous rapporter de l'argent.

Un garage est souvent rempli d'objets qu'on garde "au cas où" ou dont on ne se sert pas plus de 10 fois par an. On ne les revend pas car on peut malgré tout en avoir vraiment besoin, ils peuvent avoir coûté cher et seraient revendus à perte. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils continuent d'occuper de l'espace, ils peuvent quand même rapporter de l'argent.

Une étude récente de l'Ademe (Agence de la transition écologique) a mis en lumière l'accumulation excessive d'objets dans les foyers français. Par exemple, les Français pensent posséder en moyenne 34 appareils électriques et électroniques par foyer, alors qu'en réalité ils en détiennent 99, dont 6 qui ne sont jamais utilisés.

Plutôt que de se débarrasser définitivement d'objets peu utilisés, il est possible de gagner de l'argent grâce à eux. Certaines plateformes se sont spécialisées dans un business qui permet de les rentabiliser au moins en partie. C'est le cas de Bricolib, qui met en relation une personne qui loue un outil avec une autre qui en recherche un ponctuellement. Le propriétaire fixe librement son prix en comparant avec les autres annonces. Il prépare un brief sur le fonctionnement et laisse le mode d'emploi. Une caution peut être demandée.

De nombreuses autres plateformes permettent ce type de location entre particuliers. Le célèbre site leboncoin.fr dispose d'une page "location outil d'occasion" où l'on trouve par exemple une ponceuse multifonction à 15 euros la journée ou un marteau-piqueur à 25 euros.

Le réseau social Facebook héberge aussi des groupes spécialisés comme "Location d'outils et matériels de toute sorte". Sur celui-ci, on trouve beaucoup d'offres pour l'événementiel avec notamment des friteuses professionnelles, des machines à barbe à papa, et des châteaux gonflables. Enfin, la plateforme Allo Voisins, qui met en relation des particuliers pour des petits services (couture, plomberie…), propose aussi de la location d'outils.

Certains objets ont particulièrement la cote. Bricolib met en avant les les plus loués sur sa page d'accueil. Parmi eux figurent une tente de réception à 67 euros par jour, une tondeuse à 24 euros, un niveau laser à 17 euros et un diable à 9 euros par jour. On peut aussi penser aux ponceuses, nettoyeurs haute-pression, tronçonneuses, broyeurs à végétaux... Sans oublier les objets plus saisonniers ou occasionnels comme les barbecues et les remorques. Location à la journée ou au week-end, les formules sont flexibles pour s'adapter aux besoins.