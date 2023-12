Winter Edition 2023 : une édition qui marque les 10 ans des BigBoss

La Winter Edition by lesBigBoss avait lieu ce weekend au Club Med de Tignes. L'événement de networking business, qui a réuni 750 participants, a été l'occasion de célébrer les 10 ans d'existence de la marque.

La Winter Edition by lesBigBoss, organisée au Club Med de Tignes du 1er au 3 décembre 2023, était l'événement business hivernal à ne pas manquer ce weekend. Cet évènement networking, dont le JDN est partenaire, a aussi été marqué par la célébration des 10 ans d'existence de la marque lesBigBoss. Si cette édition 2023 avait donc une saveur particulière pour son fondateur Hervé Bloch et ses équipes, elle a également été celle de tous les records.

Près de 750 participants dont 411 décideurs et 211 sociétés partenaires avaient fait le déplacement en train pour venir réseauter dans un contexte convivial et un cadre idyllique. En plus des 7000 rendez-vous one-to-one qualifiés et organisés grâce à un algorithme interne de matchmaking, les participants ont également pu nouer des liens de manière informelle à travers les nombreuses activités proposées sur place.

"Les décideurs sont très sollicités au quotidien par les prestataires et n'ont souvent pas le temps de leur répondre", rappelle Hervé Bloch. L'intérêt du format est précisément de permettre aux sociétés prestataires de profiter de l'attention des décideurs pour pitcher leurs solutions, et signer des contrats. Cette année, entre 20 et 25% des rendez-vous ont obtenu la note de 5 étoiles, signalant un intérêt mutuel. "Une fois l'évènement terminé, l'équipe des BigBoss devient le garant du suivi de ces entretiens", indique son fondateur.

En plus du réseautage, les participants ont eu accès à plus de 15 heures de contenus cumulés, incluant des keynotes inspirantes, parmi lesquelles la conférence de Brahim Asloum, champion olympique et champion du monde de boxe qui a rencontré un fort intérêt. Des masterclass autour de l'IA ont également permis de répondre aux nombreuses questions des dirigeants, à l'image de la présentation du consultant Fred Cavazza intitulée "Réflexion sur 10 ans de transformation digitale", ou encore la captivante session du magicien Samuel Gaulay, fondateur de Magictech, baptisée "Is Generative AI really magic ?". Pour faciliter la découverte de nouvelles solutions, lesBigBoss avait également mis en place la Startup & Innovation Arena, un showroom interactif mettant en avant 15 start-up innovantes. Autre nouveauté de cette Winter Edition, l'organisation de visiorooms 365 qui a permis de réaliser des rendez-vous business de 15 minutes avec des décideurs non-présents sur place.

Enfin, cette Winter Edition s'est conclue avec la traditionnelle cérémonie de remise de prix, riche en émotion et ponctuée d'images rétrospectives des dix années passées. Le jury, présidé par Karine Schrenzel, PDG de 3 Suisses, et composé de 30 décideurs du secteur digital, a ainsi attribué 7 BigBoss Awards (liste complète en fin d'article, ndlr). Le big deal de la décennie a ainsi été attribué à Monetize Angels et Interflora. Un contrat qui représente un volume d'affaires de 2 millions d'euros chaque année depuis six ans.

L'IA générative au cœur des discussions

La thématique choisie pour cette Winter Edition 2023 n'a pas surpris. L'IA était, une fois encore, au cœur des échanges. Depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022, l'adoption de l'IA générative est devenue un sujet de discussion majeur dans les comités de direction.

Karine Schrenzel, PDG de 3 Suisses, confie au JDN que son entreprise a très rapidement adopté cette technologie en développant une quinzaine de modules en back-office. "La GenAI est désormais intégrée dans tous nos métiers, que ce soit le marketing, l'IT, la gestion de l'offre, etc", explique la dirigeante. Le groupe l'utilise par exemple pour faciliter les interactions avec le service client en résumant en quelques lignes l'historique d'un client. "L'IA nous permet de gagner un temps précieux que ce soit pour nos campagnes marketing, la rédaction de fiches produits ou l'amélioration du SEO", explique la patronne de 3 Suisses, soulignant que toutes les données sont anonymisées avant d'être envoyées via des chatbots IA tels que ChatGPT.

Même son de cloche du côté de la Maison Convertible qui utilise l'IA générative pour aller plus vite dans la rédaction de contenus pour son blog de décoration Wikimeubles. "Nous rédigeons désormais une dizaine d'articles par semaine contre trois auparavant, tout en conservant une touche humaine dans le processus", affirme son directeur général, Réuel Mizrah.

Présents en nombre à cette Winter Edition 2023, plusieurs représentants des ministères des armées et du travail en ont profité pour découvrir les innovations des prestataires présents sur place. Yu Lu, directeur de projet numérique au ministère du Travail, souligne l'intérêt croissant pour l'IA dans le secteur public, particulièrement pour optimiser les processus administratifs tels que les contrôles de demandes de subventions de chômage partiel. "Ces contrôles sont très chronophages pour les inspecteurs, et l'IA devrait nous permettre de mieux cibler les dossiers" confie-t-il.

Une position partagée par Chanfi Maoulida, chief digital officer au sein du ministère des Armées. "Nous sommes encore dans une phase d'apprentissage et d'acculturation, d'où l'intérêt de venir aux événements BigBoss afin de rencontrer des acteurs de ce secteur pour nous accompagner dans cette montée en compétences", explique-t-il.

Côté prestataire, la société IA Campus, cofondée par quatre anciens participants des opus lesBigBoss, s'est précisément fixée comme objectif d'accompagner les entreprises dans l'adoption de ces nouveaux usages. "Il s'agit du premier lab autour de l'IA entièrement dédié au business", explique sa cofondatrice Valérie Dagand. Coïncidence ou pas, une IA générative créée spécialement pour lesBigBoss visant à améliorer l'efficacité des interactions commerciales est en cours de développement. Le projet sera dévoilé cet été.

Cap sur 2024 : moins d'évènements et un nouveau format

Après le succès de cette édition Winter 2023, Hervé Bloch a annoncé une programmation resserrée pour 2024 avec un nombre d'opus réduits à 16. Nouveauté à venir pour l'an prochain : la création d'un nouveau format en semaine baptisé "Digital Leaders Summit" qui devrait permettre de toucher de nouveaux profils de décideurs. "Certains décideurs ne souhaitent pas venir sur des week-end pour différentes raisons", justifie le fondateur des BigBoss. La première édition de ce nouvel opus qui combine networking et contenu est prévue du 24 au 26 avril 2024, au Centre International de Deauville. Si l'année 2024 s'annonce riche en nouveaux projets, l'équipe des BigBoss a également en ligne de mire l'organisation de son prochain grand rendez-vous estival : l'édition Summer 2024 qui aura lieu du 7 au 9 juin prochain.

Les 7 BigBoss Awards remis dans 5 catégories :

Coups de coeur Startups : JOIN, représenté par Paul Simoulin et ROGERVOICE, représenté par Fanny Mantel

Big Deal de la décennie : MONETIZE ANGELS & INTERFLORA, représentés par Carine & Jonathan Duquenne et Cyrille Kittel

BigBoss Success Partenaire de la décennie : NETLINKING.FR, représenté par Anne-Isabelle Lefebvre

Big Boss Success Décideur de la décennie : Olivier Guilhot, qui a œuvré au nom de PIZZA HUT EUROPE, SODEXO et KPMG