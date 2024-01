Non, de Funès ne joue pas dans le film le plus diffusé à la télévision depuis 1957

Ni La Grande Vadrouille, ni Les Bronzés font du ski ou même un film de la série gendarmes à Saint-Tropez n'est dans le top 10.

Cette année encore, les chaines de télévision devraient reprogrammer des films que les téléspectateurs ont l'impression d'avoir vu des dizaines de fois. Et pour cause, la rediffusion de longs métrages est une pratique courante. En 2022, d'après le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), 2 127 œuvres cinématographiques différentes ont été diffusées à la télévision (sur les chaînes historiques, y compris Canal+ et celle de la TNT) pour 5 454 diffusions. Un film diffusé à la télévision l'a donc été en moyenne 2,6 fois.

Chaque année, le CNC remet à jour la liste des films les plus diffusés à la télévision depuis 1957. Sur les 182 longs métrages répertoriés : 18 sont européens, 34 sont américains, 2 sont classés comme "autres" et 128 sont français. Car oui, les œuvres tricolores dominent largement ce classement. Ainsi, la première œuvre étrangère "Retour vers le futur" de Robert Zemeckis se positionne à la 31e place avec 41 diffusions. Le réalisateur américain est d'ailleurs l'étranger dont les longs métrages sont les plus présents dans le classement avec la trilogie "Retour vers le futur" et "Forrest Gump", à égalité avec l'autrichien Ernst Marischka et la quadrilogie sur Sissi. Côté français, le metteur en scène le plus cité est Claude Zidi avec pas moins de 11 films, dont "Les Sous-doués" ou "Les Fous du stade".

Cette liste ne manque d'ailleurs pas de surprendre, puisque l'un des plus grands succès du cinéma, la Grande Vadrouille, ne figure même pas dans ce classement. Comme les succès de la troupe du Splendid, "Les Bronzés font du ski" ou "Le père Noël est une ordure". En revanche, "La Gloire de mon père" se place à la 38e position, "Le Grand Bleu" à la 22e, "Le Grand Restaurant" avec Louis de Funès est 13e et "Scout Toujours" de Gérard Jugnot 9e. Dans ce top 10 des films qui comptent le plus de passages sur le petit écran, sept sont des films d'animation, dont pas moins de quatre volets retraçant les aventures d'Astérix ainsi que "Tintin et le temple du soleil".

Mais le film le plus diffusé à la télévision depuis 1957 est "Kirikou et les bêtes sauvages". Ce long métrage d'animation française a été réalisé par Michel Ocelot et Bénédicte Galup. C'est le deuxième épisode de la trilogie consacré à l'enfant habitant d'un village africain imaginaire. Sorti en 2005 au cinéma, il a ensuite été diffusé 61 fois à la télévision, dont 51 sur Gulli. Une chaîne dont le cœur de cible sont les enfants. Le premier volet de cette saga, "Kirikou et la sorcière", se classe à la 6e place. Deuxième sur ce podium : "Delphine 1, Yvan 0". Ce long métrage, réalisé par Dominique Farrugia, est passé à 60 reprises à la télévision, 2,5 fois par an en moyenne. À noter que la majorité de ces diffusions (54) se sont faites la nuit, entre minuit et 6h59 du matin. "Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ", de Jean Yanne, complète le podium des films les plus diffusés avec 56 passages.