iPhone SE : prix des revendeurs, caractéristiques... ce qu'il faut savoir

[IPHONE SE] Le nouveau smartphone 4,7 pouces d'Apple est en vente chez les principaux e-commerçants et opérateurs télécom depuis le 24 avril.

[Mise à jour du 13 mai 2020 à 17h50] Déjà près de trois semaines que l'iPhone SE est disponible sur le marché français, moyennant 489 euros au sein de l'Apple Store, pour la version 64 Go. Les opérateurs telcos proposent, eux, déjà des rabais. C'est le cas d'Orange et Bouygues Telecom qui le vendent à 459 euros sans abonnement. Soit une économie de 30 euros. Compter 469 euros pour la même version chez Red by SFR. Les sites des revendeurs (e-commerçants et opérateurs telcos comme Orange, SFR, Free ou Sosh) doivent surchauffer autant que les cartes bleus des particuliers. Il faut dire que l'iPhone SE est proposé à un prix plutôt bas pour Apple : moins de 500 euros ! Le nouveau smartphone d'Apple est proposé à partir de 489 euros dans sa version 64 Go en France via l'Apple Store. Il est également disponible au sein des habituels revendeurs, les e-commerçants tels que la Fnac, Darty et Cdiscount. Ce smartphone, qui ressemble beaucoup à l'iPhone 8, est équipé d'un écran de 4,7 pouces et d'un bouton Touch ID. Et il pourrait, à en croire les résultats financiers de TSMC, le fabricant de la puce A13 Bionic, se vendre comme des petits pains. Le groupe a en effet dépassé les prévisions des analystes au premier trimestre 2020, avec un bénéfice net qui a quasiment doublé, et estime qu'il fera aussi bien au deuxième trimestre. Le signe que le sous-traitant d'Apple compte sur des bonnes ventes de la mouture 2020 de l'iPhone SE.

Le nouvel iPhone d'Apple, l'iPhone SE, sortira le 24 avril prochain en France et dans une quarantaine de pays et este disponible à la pré-commande dès le 17 avril. Ce smartphone est, en quelque sorte, un iPhone 11 dans un iPhone 8. Il ressemble en effet physiquement à l'iPhone 8, auquel il succède. Il est vendu à partir de 489 euros dans sa version 64 Go et dans trois coloris (blanc, rouge, noir). Doté d'un écran LCD de 4,7 pouces, affichant du 1 334 x 750 pixels, il est équipé d'un bouton Touch ID (pas de Face ID donc) et de bordures bien visibles. Au rayon des nouveautés, par rapport à l'iPhone 8, on peut citer le processeur, A13 Bionic (la même que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro), avec 3 gigaoctets de mémoire, et un appareil photo arrière de 12 mégapixels compatible avec le mode portrait. Pas de double ou triple caméra donc. L'iPhone SE est capable de filmer en 4K à 60 ips. Côté ralenti, Apple annonce du 1 080 pixels à 240 images par seconde.

L'iPhone SE se décline en trois coloris. © Apple

A noter que le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple est également compatible avec la norme WiFi 802.11ax et qu'il offrira donc des débits supérieurs à la norme précédente. Compatible dual-SIM via l'eSIM, l'iPhone SE pourra également bénéficier de la charge rapide à 18 W et de la recharge sans-fil. Côté autonomie, Apple assure être dans les standards de l'iPhone 8, avec 8 heures pour une vidéo en streaming et 40 heures pour de la lecture audio.

L'iPhone SE est disponible en précommande dès le vendredi 17 avril 2020 à 14 heures. Sa sortie est prévue pour le vendredi 24 avril 2020 dans une quarantaine de pays, dont la France. Il est disponible en 64 Go à 489 €, 128 Go à 539 € et 256 Go à 659 €. Trois couleurs au programme : blanc, noir et rouge. Une partie des bénéfices de chaque vente d'iPhone SE (PRODUCT)RED sera reversée au dispositif de riposte au COVID-19 créé par le Fonds mondial.

L'iPhone SE est disponible en trois couleurs (blanc, noir, rouge) et trois capacités de stockage. La version 64 Go est proposée à 489 euros. Compter 539 euros pour la version 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go. A noter qu'une partie des bénéfices de chaque vente de la version rouge de l'iPhone SE sera reversée au dispositif de riposte contre le Covid-19 créé par le Fonds mondial. A noter que l'iPhone SE est proposé à partir de 399 dollars aux Etats-Unis, dans la version 64 Go. Un prix de vente qui avait été annoncé par l'analyse Ming-Chi Kuo et qui est identique à celui de l'iPhone SE au moment de son lancement en 2016. Cela en fait, de loin, l'iPhone le moins cher du marché. La version 128 Go est proposée à 449 dollars et la version 256 Go à 549 dollars.

L'iPhone SE est disponible en trois couleurs (blanc, noir, rouge) et trois capacités de stockage chez Amazon. La version 64 Go est proposée à 489 euros. Compter 539 euros pour la version 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go. Les livraisons sont prévues pour le 24 avril.

La Fnac propose elle aussi la dernière génération de smartphone Apple. L'e-commerçant propose l'iPhone SE dans les trois coloris (blanc, noir, rouge) et dans les trois capacités de stockage (64 Go, 128 Go,256 Go) à partir de 489 euros. Les versions 128 Go et 256 Go sont au même tarif qu'Apple, soit 539 et 659 euros.

L'iPhone SE est comme chaque nouveau smartphone d'Apple également disponible en pré-commande chez Darty. L'e-commerçant, qui s'est aligné sur les tarifs d'Apple (489 euros pour la version 64 Go, 539 euros pour la version 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go) offre la livraison. Il propose également des package de garantie casse, pour vous prémunir de toute mauvaise surprise. Pour commander l'iPhone SE avec Darty, cliquer ici.

Cdiscount propose lui aussi d'acheter le dernier iPhone SE. La version 64 Go est proposée, dans les trois coloris, à 489 euros. La version 128 Go à 539 euros et la version 256 Go à 659 euros. Les clients de l'e-commerçant peuvent payer ces montants en quatre fois pour ne pas trop solliciter leur compte en banque. Cdiscount propose également des garanties casse sur un et deux ans à 44,99 et 64,99 euros par an.

L'iPhone SE est également disponible chez SFR. L'opérateur télécom propose une série de tarifs dégressifs et mensualisés en fonction de l'abonnement auquel vous souscrivez en même temps que vous commandez l'iPhone SE. La version 64 Go est, par exemple, proposée à 30 euros par mois pendant 12 mois, puis 45 euros par mois, pour les abonnés qui souscrivent à l'abonnement 60 Go (et s'engagent sur 24 mois). Pour commander l'iPhone SE avec SFR, cliquer ici.

L'iPhone SE est également disponible chez Red by SFR. L'opérateur télécom propose la version 64 Go à 469 euros, contre 489 euros sur l'Apple Store. Soit 20 euros d'économies.. Pour commander l'iPhone SE avec Red by SFR, cliquer ici.

Bouygues Telecom propose l'iPhone SE, seul, à 459 euros dans sa version 64 Go. La version 128 Go est à 509 euros et la version 256 Go à 619 euros. L'opérateur télécom propose également une série de tarifs dégressifs et mensualisés en fonction de l'abonnement auquel vous souscrivez en même temps que vous commandez l'iPhone SE. Pour commander l'iPhone SE avec Bouygues Telecom, cliquer ici.

L'iPhone SE seul est proposé à partir de 459,90 euros, pour la version 64 Go, chez Orange. L'opérateur télécom propose également une série de tarifs dégressifs et mensualisés en fonction de l'abonnement auquel vous souscrivez en même temps que vous commandez l'iPhone SE. L'iPhone SE est ainsi proposé au tarif de 1 euro dans sa version 64 Go et 29 euros dans sa version 128 Go aux abonnés qui s'engagent sur 24 mois au forfait 110 Go. Pour commander l'iPhone SE avec Orange, cliquer ici.

Jusqu'au 6 mai 2020, le nouvel iPhone SE est proposé à 459 euros au lieu de 489 euros pour la version 64 Go aux clients de Sosh. Cela représente donc 30 euros de remise. Les internautes peuvent payer en 4 fois, soit 114,75 euros pour chaque versement, et même en 12 et 24 fois, avec des versements mensuels. Pour commander l'iPhone SE via la boutique de Sosh, cliquer ici.

Free propose à ses abonnés de débourser 122 euros pour l'iPhone SE dans sa version 64 Go à la commande, puis de payer 119 euros trois fois sans frais. Cela représente un total de 479 euros. La facture s'élève à 137 euros à la commande, puis 134 euros trois fois pour la version 128 Go (soit 539 euros) et 167 euros à la commande, puis 164 euros trois fois, pour la version 256 Go (soit 659 euros). Pour commander l'iPhone SE avec Free, cliquer ici.