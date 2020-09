"PS5 : que faut-il attendre de la conférence du 16 septembre ?"

[PLAYSTATION 5] Sony a annoncé la tenue d'un événement en ligne le 16 septembre à 22 heures, qui devrait faire la part belle à la présentation de nouveaux jeux pour PS5.

[Article mis à jour le 14 septembre 2020 à 12h11] Sony a annoncé la tenue d'un événement Playstation 5 en ligne le mercredi 16 septembre à 22 heures (heure française). Alors que le prix des deux versions de la PS5 ainsi que ses dates de sortie et de précommande n'ont toujours pas été annoncés, et tandis que son concurrent Xbox les a dévoilés la semaine dernière, Sony ne semble pas encore prêt à le faire. Aucune mention de ces informations cruciales ne se trouve dans l'annonce de cet événement. "Nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !)", explique Sony sur son blog. "Notre prochain événement numérique durera environ 40 minutes et vous donnera des informations sur les derniers titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale." L’événement sera diffusé sur le site de Playstation, YouTube et Twitch.

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020

La Playstation 5, ou PS5, est la prochaine génération de console de Sony, après la PS4 sortie en 2013. Annoncée en juin 2020, sa sortie est attendue pour les fêtes de fin d'année. Si le prix de la PS5 est encore inconnu, Sony a déjà dévoilé son design, ses accessoires (notamment la manette) et plusieurs jeux. Le point sur ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore sur cette console.

La date de sortie de la PS5 est fixée à fin 2020, durant la saison des fêtes, sans davantage de précisions pour le moment. En 2013, la PS4 était sortie le 29 novembre en Europe. Faut-il craindre une pénurie ? C'est visiblement l'inquiétude de Sony. Selon l'agence Bloomberg et le quotidien économique japonais Nikkei, Sony a décidé d'augmenter sa production de consoles pour qu'elle atteigne 9 à 10 millions d'unités, au lieu des six millions initialement prévus, d'ici la fin de l'année. Sony s'attend en effet à une demande plus forte que prévue à la sortie de la console (probablement en novembre) et à Noël, mais aussi durant les premiers mois de 2021. En 2013, pour le lancement de la PS4, 4,5 millions d'unités avaient été produites à la fin de l'année. Malgré ces efforts, pas sûr que Sony réussisse à livrer toutes ces consoles à temps, en raison de contraintes logistiques (acheminement depuis la Chine) complexifiées par l'épidémie de coronavirus.

Le prix de la PS5 n'a pas encore été annoncé par Sony. En juin, une fiche produit Amazon de la PS5 avec lecteur Blu-Ray avait été accidentellement mise en ligne. Elle annonçait un prix de 499 euros et une date de sortie au 20 novembre 2020. Une autre fuite, cette fois-ci début août sur le site de Carrefour affichait aussi ce prix de 499 euros pour la version Blu-Ray et 399 euros pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur Blu-Ray).

Selon Bloomberg, citant des sources en interne, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 dollars, ce qui nécessiterait de vendre la console à 470 dollars pour réaliser les mêmes marges que sur la PS4. Mais toujours selon Bloomberg, Sony envisage de vendre la console à pertes, afin de s'aligner sur les prix de son concurrent Microsoft, qui se prépare à sortir la Xbox Series X (dont le prix n'est pas encore connu), et compte sur les abonnements à son service de jeu en réseau et sur les ventes de jeux dans son magasin en ligne pour réaliser des bénéfices.

La manette de la PS5. © Playstation

Comme à chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. Baptisée DualSense, la manette de la PS5 est plus légère et aura une meilleure autonomie que celle de la PS4, selon Sony. Ses gâchettes arrière devraient permettre différentes intensités de pression, ce qui pourra trouver des applications dans certains jeux. Pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix", inchangés depuis la PS1, perdent leurs couleurs. La manette dispose d'un micro intégré, ce qui permettra de parler sans avoir de casque. Sony a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les charger, sans que l'on sache pour l'instant si elle sera vendue séparément de la console. Son prix de vente n'est pas encore connu (une seule manette est fournie à l'achat de la console). A noter que les manettes de PS4 seront compatibles avec la PS5.

Le journaliste Geoff Keighley a pu prendre en main pour la première fois la manette de PS5 lors d'une diffusion en direct le 17 juillet sur YouTube. La vidéo ci-dessous (en anglais) permet de mieux se rendre compte de sa taille en conditions réelles, et en comparaison avec la manette de la PS4. Le journaliste a également pu tester la manette sur le jeu Astro's Playroom. Selon lui, la manette de PS5 est légèrement plus lourde, mais plus facile à prendre en main grâce à sa plus grande taille. Il met également en avant la qualité du fameux retour haptique de la manette, une sorte de vibration améliorée qui procure différentes sensations en fonction des actions effectuées (sur Astro's Playroom, il a pu ressentir la différence entre traverser une tempête de sable et un sol enneigé).

La PS5 Digital Edition est une version de la console sans lecteur Blu-Ray. Cela veut dire que tous les jeux de la console devront être achetés en version numérique et téléchargés. Moins coûteuse à produire, on peut supposer que cette version de la console sera moins chère. D'autant que Sony y trouve aussi un intérêt économique : l'absence de lecteur Blu-Ray rendra impossible les prêts de jeux entre joueurs ainsi que les de jeux d'occasion. Elle incitera aussi davantage à acheter ses jeux sur le magasin en ligne de Sony depuis la console.

La PS5 n'est pas encore disponible à la précommande et Sony n'a pas donné de date pour le début des achats anticipés. Fin août, Sony a mise en ligne une page sur son site américain permettant de s’inscrire avec son identifiant Playstation afin d'avoir une chance d'être sélectionné pour pré-commander une PS5. Rien de similaire n'existe en France ou en Europe. En France, aucun marchand ne propose de précommander la console pour le moment, mais plusieurs d'entre eux, comme Amazon ou Micromania, s'y préparent. Le 17 juillet 2020, Sony a dû démentir des rumeurs annonçant l'arrivée imminente de la PS5 en précommande, et a promis de prévenir à l'avance de leur date. "Nous vous ferons savoir quand les pré-commandes arriveront. Ce ne sera pas à la dernière minute", a assuré Eric Lempel, directeur marketing de Playstation, à la chaîne YouTube The Game Awards. "Nous vous préviendrons quand vous pourrez précommander, donc s'il vous plait, ne vous sentez pas obligés d'aller faire la queue devant les magasins tant que vous n'avez pas reçu d'indication officielle sur le processus", a-t-il ajouté. Les précommandes seront limitées à une console par personne, afin d'éviter que certains achètent plusieurs PS5 pour les revendre plus cher par la suite.

Sony a expliqué que les jeux de PS4 seraient compatibles avec la PS5, qu'il s'agisse de jeux physiques ou numériques. Cependant, chaque jeu devra être adapté individuellement par son éditeur et selon son bon vouloir. Dans un premier temps, une centaine de jeux parmi les plus populaires de l'histoire de la PS4 seront concernés, avant un élargissement jusqu'à 4000 titres, affirme Sony. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité avec les Playstation, PS2 et PS3, Sony ne l'a pas encore formellement écartée, bien qu'Ubisoft a pour sa part annoncé que ce ne serait pas possible le 31 août 2020. Sans que l'on sache s'il s'agissait d'une décision propre à l'éditeur, ou d'une impossibilité technique de la console.

Outre cette rétrocompatibilité, un nombre plus limité de jeux achetés sur PS4 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite vers leur version pour PS5, permettant ainsi d'augmenter leurs performances, au lieu de simplement lancer un jeu de PS4 sur une PS5. A noter que si le jeu de PS4 était en version physique, il faudrait disposer d'une PS5 avec lecteur Blu-Ray pour être éligible à la mise à jour. Voici la liste des jeux concernés :

Assassin's Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

La PS5 fera face à la concurrence de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, qui sortira elle-aussi en fin d'année 2020. Premier élément de comparaison : le prix. Désavantage à confirmer (une fois les prix officiels connus) pour la PS5, qui coûtera probablement plus cher que la Xbox Series X, en raison de composants plus onéreux. Il faudra également attendre de connaître le prix des deux versions au rabais des consoles, la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S. Mais là aussi, l'avantage pourrait être du côté de Microsoft. Car là où Sony a seulement enlevé le lecteur Blu-Ray, Microsoft a fait de même, mais a aussi choisi de brider les performances de cette version plus abordable, ce qui réduit fortement le coût de ses composants.

En termes de performances, des différences existent entre les deux consoles. Le processeur de la PS5 (3,5 GHz) est un peu moins puissant que celui de la Xbox Series X (3,8 GHz). Même chose pour la carte graphique : 12 TFLOPS en performance brute chez Xbox, 10,28 chez Playstation. Leurs RAM (mémoires vives) sont en revanche identiques, à 16 Go. La PS5 possède un plus petit disque dur que la Xbox (825 Go contre 1 To), mais il est plus rapide, ce qui devrait permettre des chargements plus courts des jeux. Pour le catalogue de jeux, l'avantage est du côté de Sony, la PS5 possédant déjà de nombreuses exclusivités, là où Xbox se contente de sa franchise phare développée par Microsoft, Halo.

La caméra, la station de recharge, le casque et la télécommande de la PS5. © Sony

En plus de la manette, Sony a conçu de nombreux accessoires pour la PS5, tous vendus séparément. Comme une station de recharge capable de charger deux manettes à la fois sans qu'il soit nécessaire de les connecter à la console. Le casque sans fil avec micro intégré Pulse 3D est proposé aux joueurs souhaitant communiquer durant les parties en ligne et avoir une bonne isolation de leur environnement extérieur. Pour faciliter la navigation dans les menus de la console et s'en servir davantage comme d'une box Internet, une Télécommande Media peut remplacer la manette. Elle permet également de contrôler le volume et l'alimentation de certains téléviseurs compatibles. Enfin, Sony a conçu une caméra HD pour les streamers, ces joueurs qui filment et diffusent leurs parties en ligne, qui permet de synchroniser la vidéo du joueur avec celle de sa partie sur la console pour en faire une seule vidéo.

Plusieurs dizaines de jeux ont déjà été annoncés par Sony. Certains sont des rééditions de titres déjà sortis sur PS4, tandis que d'autres seront développés spécifiquement pour la PS5. Certains de ces jeux seront exclusifs à la PS5 (non disponibles sur des plateformes concurrentes), soit parce qu'ils sont développés par Sony, soit grâce à des accords d'exclusivité signés avec des éditeurs. Certains seront disponibles au lancement de la console, d'autres plus tard. Le prix des jeux de PS5 devrait augmenter : certains éditeurs comme 2K Games ont déjà annoncé des titres à 70 ou 75 euros, contre 60 sur PS4. Ubisoft s'est engagé de son côté à maintenir le prix de ses jeux sur PS5 à 60 euros. Ce sera notamment le cas pour prochain titre phare d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. Cependant, l'éditeur s'est uniquement engagé à maintenir le prix de ses jeux durant ses prochaines sorties en automne et en hiver prochains. Rien ne l'empêchera d'augmenter lui aussi ses prix par la suite.

Jeux exclusifs annoncés sur PS5 :

Astro's Playroom (préinstallé sur la PS5)

Demon's Souls

Destruction AllStars

Godfall

Gran Turismo 7

Horizon : Forbidden West

Project Athia

Ratchet and Clank : Rift Apart

Recompile

Returnal

Sackboy : A Big Adventure

Spider-Man : Miles Morales.

Autres jeux annoncés sur PS5 :