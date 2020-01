Amazon cumule 33,8 millions de visiteurs uniques en octobre en France

Le géant de l'e-commerce, qui gagne plus de 2 millions de visiteurs uniques par rapport à septembre, monte à la 7e place du classement de Médiamétrie//Netratings.

Un seul changement dans le top 10 des groupes Web en France en octobre 2019, selon Médiamétrie//Netratings. Le groupe Amazon, qui gagne un peu plus de 2 millions de visiteurs uniques (VU) par rapport au moins précédent, passe de la 10e à la 7e place. Il cumule un peu plus de 33,8 millions de VU. Trois autres groupes, la Société, Générale, Vivendi et le Ministère de l'Economie et des finances connaissent une hausse de plus de 2 millions de VU sur la période. Du côté des rares baissiers, c'est le groupe Lagardère qui subit la perte la plus importante, avec une baisse de 1,5 million de VU. La Poste et Booking en perdent un peu plus de 600 000. Côté médias, France Télévisions et Orange perdent respectivement 300 000 et 250 000 VU.

L'audience du Web français en octobre 2019 Rang Supports Audience (en millier de VU) 1 Google 51 924 2 Facebook 48 435 3 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) 39 929 4 Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) 37 703 5 Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) 35 105 6 Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) 35 009 7 Amazon 33 822 8 Web66 33 333 9 Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) 33 150 10 Wikimedia Foundation (Wikipedia) 32 945 11 Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) 31 541 12 Orange 29 679 13 Adevinta (Leboncoin) 29 625 14 Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) 28 181 15 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 27 764 16 Vivendi (Canalplus.fr) 26 942 17 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) 26 111 18 Verizon Media (MSN, Yahoo...) 24 592 19 Le Monde 24 093 20 Groupe Crédit Agricole 23 930 21 La Poste 23 624 22 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 23 508 23 Groupe Casino (Cdiscount.com) 23 346 24 Fnac - Darty 21 498 25 Groupe Les Echos - Parisien 21 470 26 Snapchat 20 298 27 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 20 016 28 Reworld Media 19 572 29 Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 19 043 30 CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) 18 985 31 SNCF France 18 430 32 20 Minutes France 17 905 33 Carrefour 17 647 34 Twitter 17 310 35 Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) 16 936 36 Samsung 15 833 37 Netflix 15 719 38 Groupe Amaury (L'Equipe) 15 653 39 Société Générale 15 452 40 Booking 15 139 41 Radio France 15 136 42 Pinterest 15 004 43 Assurance Maladie 14 755 44 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 14 702 45 Oredis (Veepee, ex-Vente-privee) 13 984 46 Doctolib 13 824 47 Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 13 661 48 Paypal 13 320 49 Ministère de l'Education nationale 13 144 50 Vinted 13 077

Près de 53,1 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois d'octobre, selon les données de Médiamétrie//Netratings. Cela représente près de 84,7 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 45,4 millions d'internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 72,4 % de la population française. Le temps passé par jour et par individu (de 2 ans et plus) est en moyenne de 1h24 sur mobile et 32 minutes sur ordinateur

