"Freebox v8 : un lancement dans les prochaines semaines ?"

[FREEBOX V8] La nouvelle box de Free devrait être baptisée Freebox Pop. L'opérateur a promis sur Twitter que le lancement était pour bientôt.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 15h20] Du nouveau en ce qui concerne la Freebox v8, dont le lancement avait été retardé à cause du confinement mais est prévu pour avant la fin de l'année 2020. C'est d'abord Netflix qui, par erreur, a révélé quelques unes des fonctionnalités de la prochaine Freebox sur son site. Sur sa page dédiée au décodeur Free, le service de SVOD a temporairement laissé apparaître le nom de la nouvelle Freebox comme l'a relevé un utilisateur sur Twitter. Ce sera la Freebox Pop. Netflix nous apprend également que celle ci profitera d'un sound surrond 5.1 et Dolby Atmos. La nouvelle box sera compatible avec la 4K Ultra HD, tout comme l'était la Freebox Delta. Alors que le compte Twitter de Mamie Georgette, compte parodique non affilié à Free (mais toujours bien informé) s'est réveillé ce 30 juin, celui de Free vient de lui répondre. Avec un Gif de Xavier Niel, le compte promet que la sortie de la Freebox v8 est pour bientôt !

Cette nouvelle box, la Freebox v8 ou Freebox Pop répondrait à la volonté de Xavier Niel de proposer un modèle plus accessible et qui embarque, selon Android TV Rumors, Android TV. Le site rappelle ces propos tenus par le patron de Free, courant mai, où il révélait la nécessité de "retrouver un centre de gamme qui soit accessible, transparente, qui fasse rêver." La Freebox Pop profitera d'un sound surrond 5.1 et Dolby Atmos. La nouvelle box sera compatible avec la 4K Ultra HD, tout comme l'était la Freebox Delta. Selon les informations d'Universfreebox, elle serait aussi en mesure d'assurer un débit théorique allant jusqu'à 2,5 Gbit/s. C'est bien plus que les 1 Gbit/s de ses concurrents, mais aussi bien moins que les 8 Gbit/s de la Freebox Delta.

Le lancement de la nouvelle Freebox est lui aussi impacté par la crise du coronavirus. Pour rappel, Free avait initialement prévu de lancer la Freebox v8, courant février. Mais les jours ont passé sans que l'opérateur télécom ne fasse d'annonce à ce sujet. C'est enfin chose faite. Le directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud, a confirmé au Figaro que le lancement de la nouvelle Freebox était "décalé de quelques mois en raison du confinement." S'il n'en a pas dit plus, on peut tabler sur une présentation entre septembre et décembre 2020.

Xavier Niel a présenté deux nouvelles box le mardi 4 décembre 2018. La version haut de gamme, la Freebox Delta, sera disponible moyennant 49,99 euros par mois. Compter toutefois 10 euros supplémentaires par mois, pendant deux ans, pour y ajouter le Freebox Server - Devialet. La version plus basique, Freebox One, sera elle proposée au tarif de 29,99 euros par mois pendant un an (puis 39,99 euros par mois). Elles sont toutes deux déjà disponibles à la commande et les premières livraisons interviendront en début de semaine prochaine.

Récapitulatif des fonctionnalités :

un débit de 10Gbits pour les clients fibre, un couplage ADSL – 4G pour les autres

une qualité d'image 4K HDR

un abonnement Netflix inclus

Alexa l'assistant vocal d'Amazon et une fonctionnalité "OK Freebox"

deux télécommandes dont une est tactile

une enceinte Devialet dotée de 6 haut-parleurs

Les abonnés Free bénéficieront de la Freebox Delta moyennant un abonnement de 49,99 euros par mois sans engagement. Il leur faudra toutefois débourser 10 euros supplémentaires par mois pendant deux ans (ou 480 euros comptant) pour mettre la main sur le player Free – Devialet qui leur permettra de bénéficier d'une qualité sonore haut de gamme.

La petite sœur, la Freebox One, sera elle proposée au tarif de 29,99 euros par mois pendant un an pour les 100 000 premiers abonnés Freebox One. Les autres devront s'acquitter d'un forfait de 39,99 euros par mois.

"Ceci n'est pas une box. C'est une expérience unique." Free annonce la couleur sur son site et il faut dire que l'effet waouh promis par Xavier Niel est au rendez-vous avec les deux nouvelles Freebox dévoilées : la Freebox Delta et la Freebox One. C'est le designer anglais Jasper Morrison qui a été sollicité pour imaginer un design simple et innovant, avec une forme delta.

Au programme de la Freebox Delta : un système-son Devialet, une image dopée par la 4K HDR, l'intégration de l'assistant vocal Amazon Alexa et le lancement de la fonctionnalité "Ok Freebox". Mais aussi un abonnement standard Netflix (un écran et pas de HD) sans surcoût et l'arrivée de l'offre "TV by Canal". Le tout à un débit boosté par la technologie Fibre 10Gbits/seconde. Xavier Niel n'oublie pas pour autant les nombreux foyers ADSL qui pourront, eux, bénéficier de la combinaison DSL et 4G pour doper leur débit. Le nouveau Freebox Server intègre le processeur Quad-Core ARMv8, le plus puissant du marché, des FreePlugs nouvelle génération, une connectivité Sigfox et un lecteur NFC. Pour gérer le tout, deux télécommandes dont une est tactile.

En version Delta, la Freebox devient une véritable plateforme de divertissement. Deezer, Youtube, Dailymotion, Quobuz et Twitch seront notamment intégrés directement en son sein. "Plus de 600 chaînes sont accessibles depuis la Freebox Delta et 100 chaînes en replay", a annoncé Free. En interpellant sa box avec la commande "OK Freebox, donne-moi tous les films avec Jean Dujardin", le client retrouvera tous les programmes concernés dans une interface qui fait sacrément penser à celle de Netflix. Plus de 1 000 titres de presse seront disponibles dans l'offre Freebox Delta de manière illimitée via l'application LeKiosk. Parmi lesquels des titres comme Le Parisien, Le Figaro, Elle, GQ...

La Freebox Delta embarque donc deux assistants vocaux, Alexa d'Amazon et OK Freebox, le service maison. Univers Freebox explique pourquoi Free a décidé de recourir à deux assistants pour un même appareil. Ok Freebox est installé directement dans le player tandis qu'Alexa est dans le cloud. "Cette différence permet à l'assistant d'Amazon d'ajouter des "skills" régulièrement et de proposer toujours plus de fonctionnalités. D'où la collaboration avec Amazon donc."

Toujours réservé à la Freebox Delta, un pack sécurité sera également offert, comprenant un détecteur de mouvement, un autre d'ouverture de porte ou fenêtre et une caméra avec vision nocturne. Le Freebox Server fait office de centrale d'alarme grâce à une connectivité Sigfox qui lui permet de fonctionner de manière autonome, "même si votre système électrique est coupé". Tout se pilotera depuis une télécommande. Pour le patron de Sigfox Ludovic Le Moan, interviewé par Les Echos, "c'est une superbe exposition" qui permettra au spécialiste français de l'IOT d'être plus connu du grand public. Et de se féliciter d'avoir pu se lancer "sur ce marché de la maison connectée en étant portés par un acteur grand public" comme il le souhaitait.

Xavier Niel a annoncé au site Univers Freebox que 3 grosses nouveautés allaient être lancées prochainement sur la Freebox Delta. Une sur le hardware, une sur le software et une sur un nouveau service. Le fondateur de Free a par ailleurs indiqué que l'opérateur travaillait avec une trentaine de partenaires sur cette Freebox Delta. "Il y en a un peu plus de 20 qui sont là aujourd'hui. Certains n'étaient pas prêts et il fallait que l'on attende d'avoir les choses importantes que l'on voulait ".

Les discussions entre Free et Netflix ont longtemps été un sujet houleux. Mais Netflix est désormais accessible directement depuis la nouvelle Freebox. Xavier Niel a annoncé qu'un abonnement Netflix serait offert aux clients des Freebox Delta et Freebox One sans surcoût. C'est en fait le forfait "Essentiel" à 7,99 euros (un écran, qualité standard) qui est ici proposé. Pour profiter des offres plusieurs écrans et images en HD ou 4K, il faudra dépenser davantage. Compter 3 euros supplémentaires pour l'offre Netflix Standard et 6 euros de plus pour le Netflix Premium.

Les Freebox Delta et One ont été lancées, les anciens abonnés peuvent envisager une migration vers une des nouvelles offres. Xavier Niel a annoncé le 12 décembre que cette migration serait gratuite pour les abonnés de plus de 5 ans (contre 8 initialement). De même, les frais de mise en service, qui s'élevaient à 49 euros pour tous, sont ramenés à 0 euro pour ceux qui ne prennent pas l'option avec disque dur et pacte sécurité.