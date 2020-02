iPhone 9 : un lancement en quantités limitées à cause du Coronavirus ?

[Iphone 9] Apple, qui a commandé 15 millions d'iPhone 9 pour un lancement fin mars, va sans doute devoir faire avec moins. Les ruptures de stock devraient être rapides.

[Mise à jour du 19 février 2020 à 14h47] Alors qu'Apple a reconnu que la crise du coronavirus impactait la capacité de production de ses sous-traitants chinois et qu'elle aurait des conséquences pour ses résultats 2020, le site Nikkei révèle que certaines usines de production tournent actuellement de 30 à 40% de leur capacité. Pire, la reprise à plein régime ne devrait pas intervenir avant le mois d'avril. Problématique alors que plus de 75% des fournisseurs de la firme à la pomme ont au moins un site de production en Chine et que 22% en ont trois voire plus, selon un analyste de Nikkei. Apple, qui aurait commandé 15 millions d'iPhone 9, sera contraint de faire un lancement en quantités limitées s'il veut tenir la deadline du 31 mars. Les ruptures de stock devraient donc être rapides.

Le successeur de l'iPhone SE, sorti en 2016, va faire son arrivée en 2020. Ce modèle intermédiaire, très attendu par les fans, pourrait être plus abordable et sa sortie interviendra en mars prochain selon les prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo. Le site allemand iphone-ticker donne même une date et annonce que la keynote de présentation se tiendra le 31 mars prochain. La sortie des nouveaux smartphones aurait lieu le vendredi suivant, le 3 avril. Apple a demandé à ses fournisseur Foxconn, Pegatron et Wistron de lancer la production de son modèle low-cost en début d'année selon Bloomberg. Ces derniers rencontreraient toutefois des difficultés, crise du coronavirus oblige. Le site Nikkei révèle ainsi que leurs usines de production tourneraient de 30 à 40% de leur capacité et que la reprise à plein régime ne devrait pas intervenir avant le mois d'avril. Apple, qui aurait commandé 15 millions d'iPhone 9, sera contraint de faire un lancement en quantités limitées s'il veut tenir la deadline du 31 mars. Les ruptures de stock devraient donc être rapides.

L'iPhone 9 ou peut-être iPhone SE 2 serait doté d'un écran LCD de 4,7 pouces reprendrait le design et les fonctionnalités de l'iPhone 8, dont la recharge sans fil et le Touch ID. Il bénéficierait toutefois de quelques améliorations dont une puce A13 , celle que l'on retrouve sur l'iPhone 11. L'arrivée de ce nouvel iPhone contribuerait à l'arrêt de la commercialisation de l'iPhone 8. Il serait décliné en deux formats de stockage (64 et 128 GB) et trois coloris (rouge, gris sidéral et argenté). Ming-Chi Kuo annonce un prix de vente de 399 dollars, identique à celui de l'iPhone SE à son lancement. Cela en ferait, de loin, l'iPhone le moins cher du marché.

On s'active également du côté d'Apple pour préparer les successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Rien n'a encore filtré en ce qui concerne leur nom, qui pourrait être iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max si Apple s'en tient à sa feuille de route. Prévus pour septembre 2020, les prochains iPhone devraient embarquer nombre de nouveautés alors que la gamme sortie en 2019 n'a pas profité de beaucoup d'améliorations. Ils seront équipés d'iOS 14.

Quatre iPhone 12 : Alors qu'Apple a pour habitude de sortir trois modèles différents à chaque rentrée, les analystes de chez JP Morgan estiment que la firme à la pomme pourrait déroger à la règle en 2020. Ce serait plutôt quatre modèles qui seraient dévoilés lors de la keynote de septembre. Apple présenterait deux modèles classiques de 5,4 et 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Tous seraient bien évidemment dotés d'un écran Oled et d'une connectivité 5G. Voici, en image, ce que ça donnerait selon le toujours bien inspiré Benjamin Geskin. Toujours selon JP Morgan Apple envisagerait de réaliser deux sorties de modèles à partir de 2021, pour permettre à ses fournisseurs de mieux s'organiser.

Puce X55 et processeur A14 Bionic : côté hardware, les nouveaux iPhone devraient être encore plus puissants avec l'intégration de la puce X55 de Qualcomm, la meilleure du marché, et un upgrade du processeur, qui sera l'Apple A14 Bionic. Ce dernier devrait s'appuyer sur le processus de gravure de 5nm mis au point par la société TSMC. Une première dans l'univers des smartphones et un moyen pour Apple de continuer à améliorer la capacité de ses iPhone en matière de traitement d'images et IA.

sauf surprise, les iPhone 12 seront équipés de dalle Oled, Apple abandonnant définitivement le matériau LCD. Caméra arrière ToF : grosse innovation en perspective. Apple serait en train de développer un module de caméra 3D arrière, selon Ming-Chi Kuo. Ce module, appelé capteur ToF (time of flight), intégrerait les deux modèles haut de gamme de la prochaine génération d'iPhone, explique le site MacRumors. La nouvelle fonctionnalité permettrait à la caméra de l'iPhone d'identifier l'environnement dans lequel se trouve l'utilisateur et de le retranscrire en réalité augmentée, au sein d'applications ou de jeux.

Les successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max devraient être sans surprise présentés à la mi-septembre 2020, lors d'une keynote à Cupertino, pour une commercialisation quelques jours plus tard. Apple espère un effet 5G sur ses ventes d'iPhone. La firme à la pomme, dont le prochain smartphone, l'iPhone 12, devrait être compatible avec la 5G, aurait demander à ses fournisseurs d'assembler jusqu'à 100 millions de smartphones selon le site Digitimes. Une augmentation importante par rapport à la fournée 2019, qui s'élevait à environ 80 millions d'unités. L'entreprise californienne estime que l'apport de la 5G, une première chez Apple, dynamisera considérablement les ventes de ses nouveaux terminaux.

Chez Apple, on fait dans le premium et la gamme 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Les prochains iPhone devrait être vendus entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. Les clients Apple peuvent toutefois bénéficier de conditions avantageuses lorsqu'ils renouvellent leur iPhone.