Xbox Series X : voici les dix jeux exclusifs présentés par Microsoft

[XBOX] Microsoft a annoncé 10 jeux exclusifs à la Xbox Series X, ainsi qu'une dizaine d'autres titres, lui permettant de combler son retard sur Sony en termes de catalogue.

[Article mis à jour le 24 juillet 2020 à 11h03] Cette fois-ci, on ne pourra pas dire que la Xbox pêche du côté des exclusivités. Lors son Xbox Games Showcase, Microsoft a présenté dix jeux exclusifs à la Xbox Series X et une dizaine d'autres qui seront intégrés au Xbox Game Pass, le service de jeux par abonnement de la console, mais qui ne sont pas des exclusivités. Si l'on s'en tient aux 10 jeux exclusifs annoncés, difficile de dire qu'il s'agit pour l'instant de "la plus grande liste de jeux au lancement d'une console", comme le promettait Microsoft. D'abord parce que certains d'entre eux (comme Destiny 2) sont déjà sortis depuis un moment sur PS4 et ne sont donc pas des nouveaux jeux. Mais aussi parce que, de son côté, Sony a annoncé au moins 12 jeux exclusifs à la PS5. C'est en revanche un catalogue bien plus fourni que pour les lancements des précédentes consoles Xbox , permettant à Microsoft de combler son retard sur Sony en la matière.

Liste des jeux exclusifs Xbox Series X annoncés :

Halo Infinite

As Dusk Falls Avowed (Xbox Game Studios – Obsidian)

Fable

Forza Motorsport

The Gunk

Phantasy Star Online 2: New Genesis

S.T.A.L.K.E.R. 2

State of Decay 3

Tetris Effect: Connected

Warhammer 40,000: Darktide.

Liste des autres jeux Xbox Series X annoncés :

CrossfireX

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Everwild

Grounded

The Medium

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Psychonauts 2

Tell Me Why.

La Xbox Series X est la nouvelle génération de console Xbox par Microsoft, après la Xbox One. Elle a été présentée le 12 décembre 2019 et doit sortir, comme sa rivale la PS5, pour les fêtes de fin d'année. Plus puissante, la Xbox Series X embarque également de nouvelles technologies (Variable Fresh Rate, Variable Rate Shading, Ray Tracing…) qui permettront d'améliorer la netteté et la fréquence d'actualisation des images ainsi que de meilleurs rendus des effets de lumière. Autre nouvelle fonctionnalité, Quick Resume permettra aux joueurs de mettre un jeu en pause en pleine partie, puis de la reprendre immédiatement plus tard sans chargement, même après avoir éteint la console ou lancé un autre jeu.

Le prix de la Xbox Series S n'a pas encore été annoncé par Microsoft. En 2013, la Xbox One avait été commercialisée à 499 euros, ce qui l'avait fortement pénalisée face à la PS4, lancée à 399 euros. Microsoft semble de ne pas vouloir répéter cette erreur et souhaite proposer un prix inférieur à celui de la PS5, également inconnu à ce jour, mais dont le coût des composants la rend difficilement compétitive avec la Xbox, à moins que Sony accepte de la vendre à pertes.

La Xbox Series X sortira en fin d'année pour les fêtes. Microsoft n'a pas annoncé de date plus précise. En 2013, La Xbox One était sortie le 22 novembre en France.

La Xbox Series X pourra lire tous les jeux de Xbox One, ainsi que les jeux des précédentes générations de consoles (Xbox 360 et Xbox) qui avaient été rendus compatibles avec la Xbox One par leurs développeurs.

La manette de la Xbox Series X © Microsoft

La manette de la Xbox Series X est très similaire à celle de la Xbox One. Microsoft y a apporté quelques modifications ergonomiques, notamment pour la rendre plus accessible aux personnes avec de petites mains. La croix directionnelle a été revue pour devenir une sorte d'hybride entre une croix directionnelle classique, permettant des mouvements dans quatre directions (en haut, en bas, à droite, à gauche) et un stick directionnel, offrant une plus grande liberté de mouvement. Un bouton de partage de contenus a également été ajouté. Elle sera compatible avec la Xbox One et avec les PC sous Windows 10. Inversement, les manettes de Xbox One seront compatibles avec la Xbox Series X.

La Xbox Series S, aussi appelée Xbox Lockhart, est une version moins puissante de la Xbox Series X. Elle permettra de jouer aux mêmes jeux, mais avec des performances réduites, avec un affichage en 1080p et 60 fps, là où la Xbox Series X promet d'aller jusqu'à 120 fps en résolution 8k. Elle n'embarquera pas de lecteur Blu-ray. Une puissance réduite qui permettrait à Microsoft de la proposer à un prix plus bas, mais que l'on ne connait pas encore. La Xbox Series S sera présentée en août, selon Eurogamer.

La grande rivalité entre Sony et Microsoft pour le marché des consoles de salon continue avec cette nouvelle génération. Les deux appareils, la Xbox Series X et la PS5, sortiront à la même période, pour les fêtes de fin d'année. L'un des éléments de différenciation sera évidemment leur prix. Bien que les deux entreprises n'aient communiqué aucun tarif officiel, l'avantage semble être du côté de Microsoft, qui veut absolument proposer un prix compétitif, tandis que Sony doit faire face au prix élevé de ses composants, qui font monter le coût de revient de sa PS5 à 470 dollars, selon Bloomberg.

Côté performances, les deux consoles sont proches, mais pas égales. La Xbox Series X possède un meilleur processeur (3,8 GHz contre 3,5 pour la PS5), ainsi qu'une carte graphique un peu plus puissante (12 TFLOPS de performance brute, contre 10,28 sur la PS5). Leurs mémoires vives sont similaires (16 Go de RAM). Le disque dur de la Xbox Series X est un peu plus gros (1 To) que celui de la PS5 (825Go), mais est en revanche plus lent, ce qui pourrait donner un avantage à la PS5 sur les temps de chargement.

Côté, jeux, l'avantage a toujours été pour Sony et la PS5 ne fera pas exception. Une importante liste de titres exclusifs développées par Sony ou issus d'accords avec des studios tiers a déjà été annoncée. De son côté la Xbox compte principalement sur un titre exclusif très populaire chez ses fidèles : le jeu de tir Halo, dont le dernier opus Halo Infinite sortira fin 2020 sur Xbox One et Xbox Series X.