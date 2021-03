Clubhouse : du nouveau mais toujours pas de version Android

[CLUBHOUSE] Il est désormais possible de créer des groupes sur le nouveau réseau social à la mode 100% vocal. Clubhouse séduit désormais près de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

[Mise à jour du 10 mars 2021 à 9h42] Du nouveau sur le réseau social le plus tendance du moment. Clubhouse vient en effet de procéder à une mise à jour de son application le 5 mars. Ses utilisateurs peuvent désormais créer des groupes, baptisés clubs en anglais, pour réunir plusieurs personnes partageant un même centre d'intérêt. Cela permet à l'animateur d'une room récurrente de prévenir à chaque nouveau rendez-vous les membres de ce groupe. L'application permet également (c'est encore en beta) d'améliorer la qualité audio des rooms. Une fonctionnalité qui sera intéressante, explique-t-elle, pour les artistes qui s'adonnent à une représentation live et qui veulent, au moment où ils chantent, donner la pleine mesure de leur talent. Enfin, Clubhouse assure qu'il est désormais plus facile de reporter les éventuels trolls, l'un des principaux problèmes de l'application.

L'application vocale Clubhouse a été lancé en Californie en mars 2020 par Paul Davison et Rohan Seth, deux Américains bien connus de la Silicon Valley. Le premier est à l'origine de l'application sociale Highlight alors que son acolyte était ingénieur chez Google. Pour l'instant uniquement proposée sur IOS, elle permet à ses utilisateurs de rejoindre des salles de discussion, des rooms, au sein desquelles sont débattues, à des heures précises, des thématiques allant de l'entrepreneuriat, au développement personnel, en passant par des sujets de société. Pas de vidéo ou de photo sur Clubhouse, uniquement de la voix, dans une expérience qui s'apparente un peu à une table-ronde à la sauce podcast. L'application, pour l'instant en bêta, a généré près de 10 millions de téléchargements dans le monde. En France, ils sont toutefois à peine 90 000 à avoir téléchargé l'application. Dépourvu de modèle économique (il n'y a pas de publicité, pas plus que de système freemium), Clubhouse serait pourtant déjà valorisé près d'un milliard de dollars. L'application est présente partout dans le monde, à l'exception de la Chine où elle a été bloquée le 8 février 2021.

Sur Clubhouse, comme sur tout réseau social, on se crée un profil et on s'abonne à des comptes qui nous sont proposés en fonction de nos centres d'intérêts et de notre carnet de contacts. L'application impose à chaque utilisateur d'associer un numéro de téléphone et de donner sa véritable identité (bien qu'elle ne la vérifie pas vraiment). Les discussions s'organisent au sein de rooms, des salles de réunions qui s'ouvrent à des heures précises pour discuter de sujets bien précis, dans l'entrepreneuriat, le divertissement ou encore le développement personnel. Ces discussions, à mi-chemin entre la table-ronde et le format podcast, ont une dimension participative. Une fois la discussion lancée, les participants peuvent demander à intervenir, via la fonctionnalité "lever la main". Les administrateurs de la salle peuvent alors décider de les faire "monter sur scène". Un onglet "Explorer" permet de découvrir des nouvelles salles, classées par thématiques, pouvant accueillir jusqu'à 5 000 personnes en même temps. Leurs organisateurs peuvent décider de rendre ces salles publiques, et donc ouvertes à tous, ou privées, et donc ouverte uniquement à une typologie de profils. "Nous rassemblons entre 500 et 1 000 personnes chaque jour au sein de nos rooms Clubhouse", vient d'annoncer le fondateur de Feed, Anthony Bourbon. La DNVB, qui est parmi les marques les plus actives au sein de l'application, organise trois rooms par jour. Son fondateur espère créer une communauté de 100 000 personnes d'ici juin...

Il vous faudra sans doute faire preuve de patience pour faire partie de Clubhouse qui, durant sa bêta, a fait le choix de ne s'ouvrir qu'à quelques privilégiés. L'application a en effet choisi de se développer via un système de parrainage. Un modus operandi qui explique une partie de son succès, l'application jouant sur l'effet Fomo (fear of missing) qu'elle peut susciter chez le grand public. Chaque nouvel utilisateur reçoit deux invitations qu'il peut distribuer à sa guise. Ces dernières sont tellement rares qu'elles se monnayent désormais sur le Web, avec des mises aux enchères qui valorisent une invitation sur Clubhouse jusqu'à 200 dollars. Sans doute soucieuse d'éviter les débordements, l'application a décidé de rendre chacun responsable du comportement de ses invités. Les excès d'un utilisateur rejailliront sur celui qui l'a introduit au sein de la plateforme, lui-aussi susceptible d'être exclu en cas de comportement inapproprié. Les plus patients peuvent télécharger l'application, se mettre sur liste d'attente et y réserver un pseudo, qui leur sera octroyé, une fois que Clubhouse leur ouvrira l'accès.

Pour l'heure, l'application Clubhouse n'est proposée sur IOS. Il faut donc obligatoirement se rendre sur l'App Store pour télécharger l'application. Pour télécharger Clubhouse sur IOS, cliquer ici.

L'iPhone est pour l'instant le seul smartphone capable de faire fonctionner l'application Clubhouse. Les fondateurs ont décidé de remettre à plus tard un lancement sur Android.

Le fonctionnement de Clubhouse fait débat à plusieurs titres. D'abord parce que l'application, qui se lance une fois que vous avez renseigné votre numéro de téléphone, importe automatiquement votre carnet de contacts, pour créer un profil à tous les membres de ce dernier, qu'ils aient l'application ou non. Mais aussi parce qu'elle enregistre toutes les discussions qui se tiennent au sein des salles. Un moyen pour Clubhouse de s'assurer que ces dernières ne sont pas problématiques. C'est d'autant plus préoccupant qu'un rapport du Stanford Internet Observatory a révélé que certaines métadonnées des utilisateurs n'étaient pas chiffrées. Une association allemande de consommateurs a notifié la maison mère de Clubhouse, Alpha Exploration and co, en janvier 2021, de ses manquements en la matière, l'accusant de "graves lacunes juridiques" et de contrevenir au règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).Une des porte-parole de Clubhouse, Reem Bahnasy, vient de confirmer à Bloomberg qu'un utilisateur avait réussi à diffuser les flux audios de plusieurs salles sur son propre site. L'application assure que l'utilisateur a été banni et qu'elle a pris les mesures pour empêcher qu'un événement de ce type se reproduise à l'avenir.