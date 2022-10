Splendeurs et misères des NFT : un mal pour un bien

Après des records de vente aussi fulgurants que surprenants, le marché des NFT s'est effondré de plus de 90%. Une crise qui pourrait déboucher sur des perspectives futures plus intéressantes et plus matures.

Il s'appelle Pak et il vous est probablement inconnu. Pourtant, en décembre 2021, cet artiste numérique a empoché 91,8 millions de dollars pour sa collection The Merge, sans rapport avec la récente mise à jour du protocole Ethereum (ETH). Ce chiffre stratosphérique est le sommet de ce que l'on a appelé la bulle des NFTs.

Après une période d'euphorie où certaines collections ont bénéficié d'une communication digne des blockbusters hollywoodiens, le soufflé est retombé. Entre des prix visiblement trop élevés, de nombreuses arnaques et la chute globale du marché crypto, le marché des NFTs n'a pas résisté au dégonflement de la bulle. On parle d'une chute de 92 % en quelques mois seulement.

Au-delà des chiffres, c'est le marché global qui est en totale refondation. L'objectif est désormais : assister à un nettoyage, assainir le marché et faire entrer les NFT dans l'ère de la maturité avec d'autres fonctionnalités.

Des records avant la chute

2021 : l'explosion

Les NFTs sont nés en 2017 avec les CryptoKitties et les CryptoPunks. Ces collections sont alors confidentielles et connues du seul monde de l'Internet. On sait déjà que les NFTs sont des œuvres numériques uniques, authentifiées et sécurisées par la technologie blockchain. Mais, ce que l'on ne sait pas encore, c'est que ce marché va devenir très spéculateur moins de quatre ans plus tard.

Au sortir d'une année 2020 marquée par les nombreux confinements, les marchés, classiques comme cryptos, commencent leur montée vers les records. Parmi les marchés cryptos, l'un d'entre eux fait beaucoup parler de lui : celui des NFT. Ces œuvres numériques s'arrachent à prix d'or, avec des CryptoPunks à plusieurs centaines de milliers voire millions de dollars. La folie NFT a atteint son apogée avec l'apparition de nouvelles collections, comme les NBA Top Shots de Dapper Labs et surtout les Bored Apes Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs.

Ces têtes de singe faisant la grimace se sont arrachées à des prix vertigineux, avec un record de 3,41 millions de dollars (819 ethers) pour le BAYC #8817. Des rappeurs ont aussi participé à la fête en montrant fièrement leur NFT sur les réseaux sociaux. Le paroxysme a été atteint quand Eminem et Snoop Dogg ont tourné un clip avec leur BAYC !

Cette folie a duré environ un an. À partir de mars 2022, le marché a ralenti, avant de chuter dès mai 2022. Cette date n'est pas un hasard. Elle correspond au moment où l'écosystème Terra (LUNA) s'est effondré. Depuis, le marché des NFTs (et des cryptos) ne s'est pas relevé.

2022 : la chute

Il ne s'agit pas d'une petite baisse, mais bien d'une chute libre à la verticale. Selon Chainalysis, société américaine spécialisée dans l'analyse des données sur la blockchain, le prix moyen d'un NFT est passé de 3 894 dollars en mai 2022 à 293 dollars en juillet 2022. Soit une chute de 92 % en deux mois ! Et cela ne s'est pas arrangé depuis.

Toutes les collections ont été touchées. Les premières ont été les plus confidentielles et les créateurs n'ont tout simplement pas réussi à vendre leur NFT. Mais les plus connues, comme BAYC, ont aussi été impactées. Bien que ces derniers restent le Graal du marché, il est désormais très rare de voir une vente dépasser les 300 000 dollars.

L'explication à cette chute est double. La première est liée au marché des NFT lui-même. En effet, nous étions clairement entrés dans une bulle spéculative. Comme toute bulle, le dégonflement peut être douloureux et cela a été le cas. La seconde explication, c'est la chute du marché crypto. Le bitcoin a lui aussi perdu près de 70 % de sa valeur depuis ses records du printemps 2022. Il en va de même pour l'ether, la crypto utilisée pour acheter et vendre la majorité des NFT. Résultat, le prix chute mécaniquement si l'actif utilisé comme moyen d'échange chute lui aussi. Depuis lors, le marché des NFT est en berne. Et c'est une bonne nouvelle pour son avenir.

Un nettoyage nécessaire

La fin de la spéculation et des arnaques

Il va sans dire que certaines personnes ont été choquées de voir que des têtes de singe se sont échangées pour plusieurs millions de dollars. Sans même parler des CryptoPunks et des chatons des CryptoKitties. Tout cela porte un nom : la spéculation.

Le marché des NFT a été l'un des plus spéculateurs, environ de mi-2021 à mi-2022. N'importe qui ou presque pouvait lancer sa collection et empocher un petit pactole. Sans aller jusqu'au million, de très nombreuses personnes ont au moins collecté plusieurs centaines de dollars par NFT. L'une des raisons était la possibilité pour l'acheteur de revendre encore plus cher.

Cette spéculation a permis le développement de très nombreuses arnaques. En effet, avec une bonne communication, il était si facile de vendre des NFT que certains créateurs ont été malins. Ils ont associé le NFT à un smart contract stipulant une impossibilité de vente ou une redistribution d'une majeure partie de la somme de la revente au créateur. Bien entendu, sans en informer l'acheteur en amont. L'appât du gain fut tellement important que les acheteurs ont fait aveuglément confiance à tout le monde.

Avec la chute des cours des cryptos et du marché des NFTs, l'ultra spéculation s'est achevée et les arnaques ont quasiment disparu. C'est logique, puisqu'il est désormais presque impossible de faire des bénéfices à la revente. Ce nettoyage a permis de conserver les bons projets et surtout de parler des autres fonctionnalités, bien plus intéressantes, des NFTs.

Des perspectives saines

À l'heure où ces lignes sont écrites, les BAYC s'échangent à partir de 80 ethers environ. Ses cousins, les Mutant Apes, à partir de 15 ethers environ. Bien que l'on puisse contester leur marketing agressif et leur réelle utilité, ces collections restent des valeurs sûres, comme les CryptoPunks et les CryptoKitties.

Surtout, on note que les perspectives futures des NFTs sont bonnes et au-delà de l'art numérique. En effet, le NFT, c'est avant tout un jeton unique, infalsifiable et permettant de se prémunir contre la contrefaçon. Ainsi, les marques de luxe commencent à associer certains de leurs produits à des NFT, pour s'assurer de leur authenticité. C'est le même système avec la billetterie, qui a notamment été utilisée lors d'un concert d'Ed Sheeran.

Les artistes musicaux peuvent percevoir leurs droits d'auteur en NFT et peuvent eux-mêmes permettre à leurs fans d'acquérir des albums sous forme de NFT. Les fans ont alors accès à des bonus, exclusivement réservés aux titulaires du NFT. Donc oui, les NFT peuvent servir à bien autre chose que la spéculation et ce n'est que le début de cette technologie révolutionnaire.