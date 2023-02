Unagi, créateur de jeux Web3, conclut une nouvelle levée de 4,7 millions d'euros

La startup française, créatrice d'Ultimate Champions, compte renforcer son effectif et déployer une nouvelle offre de jeux. Explications avec Charlie Guillemot, cofondateur d'Unagi.

Quatre mois après une première levée de 4 millions d'euros auprès de Binance Labs, Unagi confirme son développement avec une nouvelle levée de 4,7 millions d'euros auprès de Sisu Game Ventures, UOB Ventures, Signum Capital, 2B Ventures et Machame.

"75 000 utilisateurs actifs mensuels jouent à Ultimate Champions"

Ce financement confirme le succès croissant du produit phare du studio : Ultimate Champions, un jeu de fantasy league de football sur les blockchains Polygon et BNB Chain, lancé en avril 2022 par Rémi Pellerin et Charlie Guillemot et déjà fort de plus de 45 clubs partenaires, tels Arsenal, Leverkusen, Wolfsburg ou Reims.

Adopté par "75 000 joueurs actifs mensuels sur une base de 250 000 inscrits", Ultimate Champions "rend l'aspect blockchain totalement invisible pour l'utilisateur", selon Charlie Guillemot, qui y voit une clef de son succès. "L'accès à notre expérience est gratuite et permet à n'importe quel joueur d'obtenir son premier NFT sans transaction. Nous pouvons ainsi accueillir un maximum d'utilisateurs. De plus, nos NFT ont vraiment une utilité dans le jeu et ne sont pas spéculatifs. Les utilisateurs sont chez nous pour jouer, pour prendre du plaisir, qu'importe le cours du bitcoin."

Un jeu dédié au basket européen à venir

C'est avec cette même approche que Unagi dévoilera dans les semaines à venir son deuxième sport, le basket, une innovation rendue possible par un partenariat avec l'Euroleague, meilleure ligue du continent européen. "Nous aurons de fait accès aux 38 clubs de la compétition, comme Lyon-Villeurbanne et Monaco mais aussi le Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe Istanbul ou encore Olympiakos Le Pirée." Pour le studio, ce deuxième jeu représente une opportunité de taille pour s'implanter durablement en dehors des frontières de l'Hexagone.

Avec ce tour de table, complété par des investisseurs internationaux et français en dépit d'un marché prudent, Unagi compte augmenter la taille de son équipe, actuellement de 25 collaborateurs, ce qui lui permettra à terme d'offrir d'autres modèles de jeux : "Nous restons un studio de développement de jeu vidéo, pas uniquement de jeu fantasy sport, insiste Charlie Guillemot. Nous allons continuer d'améliorer ces produits mais nous désirons nous lancer sur un marché de jeu plus traditionnel tout en conservant une architecture Web3."