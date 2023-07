Prisma Media met (presque) la main sur les médias digitaux de M6

L'entrée en négociation exclusive rendue publique ce 25 juillet concerne les marques thématiques jou de Groupe M6, parmi lesquelles Cuisine AZ, Passeport Santé, Fourchette & Bikini, Déco, Turbo et M6 météo.

Groupe M6 et Prisma Media ont signé un accord de négociation exclusive en vue de la cession du pôle de médias et services thématiques en ligne de Groupe M6 composé de huit marques principales : Cuisine AZ, Passeport Santé, Fourchette & Bikini, Déco, Turbo, M6 météo, Croq'Kilos et Croq'Body. L'information a été rendue publique par M6 ce mardi 25 juillet à l'occasion de la publication des résultats financier du groupe au premier semestre.

"L'opération envisagée devrait se conclure après l'été et se traduira par une contribution positive au résultat net du groupe"

Que M6 souhaite se séparer de son pôle de médias en ligne et que Prisma soit volontaire pour acquérir de pure players thématiques sur le digital, ce n'est pas une surprise. Dans le cas de M6, depuis la fusion manquée avec le groupe TF1 et le projet avorté du groupe Bertelsmann (RTL) de cession de ses parts dans le capital de M6, la chaîne privée française se voit bien obligée de se concentrer sur son core business, la production de contenus audiovisuels et le développement du streaming vidéo, notamment à travers Bedrock, sa filiale technologique avec RTL, pour se renforcer et faire face à la concurrence des plateformes. Son désengagement des actifs médias digitaux n'est pas sans rappeler celui de TF1, qui a vendu en octobre dernier Unify, son pôle de médias en ligne, à Reworld Media.

La plus-value espérée avec leur vente viendra s'ajouter à l'argent frais qui sera obtenu avec la cession de sa participation majoritaire dans Ctzar, l'agence de stratégie d'influence du groupe, annoncée début juillet. "L'opération envisagée (de cession des huit marques digitales à Prisma, ndlr) devrait se conclure après l'été et se traduira par une contribution positive au résultat net du groupe (M6, ndlr) lui permettant de dégager des marges d'investissements supplémentaires pour la transformation de son activité", peut-on lire dans le communiqué du groupe M6 présentant ses résultats annuels. Par ailleurs, dans un contexte de recettes publicitaires en baisse de 4,9% le premier semestre, plombées par les revenus publicitaires de la TV (-6% comparé au premier semestre 2022), et face à la perspective d'un "marché publicitaire incertain", dont M6 dépend fortement (à plus de 80%), la chaîne entend bien continuer de se concentrer dans le développement des contenus de 6play et notamment de 6play Max, l'application payante du groupe, "offres essentielles de sa transformation".

Titres complémentaires

Quant à Prisma Media, renforcé par son appartenance à Vivendi depuis deux ans et en marche forcée vers sa transformation numérique qui lui assure déjà 30% de ses recettes, le groupe avait déjà annoncé cette année son intention de réaliser de nouvelles acquisitions pour compléter et accélérer son développement organique. Egalement fortement dépendant de la publicité, dont le modèle repose sur des audiences massives, le groupe acquière logiquement des titres affinitaires avec les siens, autant de passerelles pour renforcer la puissance de son offre, auprès des 25-34 ans notamment. Un moyen aussi de compenser la perte de Gala, titre majeur du groupe et rentable, dont la cession en cours au groupe Figaro a été contrainte pour répondre aux exigences de la Commission européenne à la suite de l'OPA de Vivendi, propriétaire de Prisma Media, sur le groupe Lagardère.

Intéressant de noter par exemple les ponts possibles entre Dr.Good!, le magazine santé bien-être de Michel Cymes récemment arrivé dans le giron du groupe, et Passeport Santé, que Prisma s'apprête à acquérir auprès de M6, entre Femme Actuelle (Prisma) et Fourchette & Bikini (M6) ou encore entre Cuisine Actuelle (Prisma) et Cuisine AZ (M6). Selon M6 l'ensemble de ses marques digitales réunissent plus de 18 millions de visiteurs uniques mensuels. Prisma Media Solutions, la régie du groupe, rassemble quant à elle 35,5 millions de visiteurs uniques mensuels (Médiamétrie, avril 2023).

Cette acquisition pourra également étendre le positionnement de Prisma à de nouvelles verticales (automobile et météo) et lui permettre de continuer le processus acté il y a un an de diversification de ses activités vers des services payants (avec Croq'Kilos et Croq'Body).