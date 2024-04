Trains France-Belgique : pourquoi les billets coûtent plus cher sur le site de la SNCF que sur celui de la SNCB ?

Les voyageurs européens font face à d'importantes disparités de prix lors de la réservation de billets de train transfrontaliers.

Réserver son billet de train pour voyager à travers l'Europe peut vite tourner au casse-tête pour qui souhaite dénicher le meilleur tarif. En cause : d'importantes disparités de prix entre les sites des différents opérateurs ferroviaires, au premier rang desquels SNCF Connect. Qu'il s'agisse de rallier l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie, les exemples ne manquent pas de trajets commercialisés bien plus cher sur la plateforme française que sur celles de ses homologues étrangers.

Au-delà du seul critère du prix, acheter son billet directement auprès de la compagnie qui opère le train présente de nombreux avantages. Choix du siège, meilleure prise en charge en cas de problème, informations en temps réel... Autant de services auxquels les clients de SNCF Connect n'ont pas toujours accès lorsqu'ils voyagent à bord d'un train étranger. Face à ce constat, de plus en plus de navetteurs franco-belges optent pour un partage des tâches : réserver sur le site belge dans le sens Lille-Bruxelles, et sur le site français pour les trajets retour. Une gymnastique qui peut vite devenir fastidieuse, surtout pour les voyageurs occasionnels moins au fait des subtilités tarifaires.

© Denisbelitsky - 123RF

Dernier exemple en date, relevé par la rédaction : pour un trajet Lille-Bruxelles le lundi 1er avril (2024) à 11h54, il faudra débourser 23,90€ en seconde classe sur SNCF Connect, contre seulement 19€ sur le site de la SNCB. Soit un surcoût de plus de 25% pour exactement le même voyage. Un écart qui s'envole sur les billets de première classe, facturés 37€ par la SNCF contre 28€ par son homologue belge. Soit une différence de plus de 32% !

Et les exemples de ce type sont légion, quelle que soit la date ou le sens du trajet. SNCF Voyageurs reconnaît, auprès du Figaro, appliquer des tarifs plus élevés sur certaines liaisons transfrontalières, expliquant ne pas avoir accès à l'intégralité de la gamme tarifaire de ses partenaires étrangers. Une situation qui pénalise les voyageurs et sème le doute sur l'équité des prix pratiqués.

À l'heure où les liaisons transfrontalières en train ont plus que jamais le vent en poupe, ces disparités de prix apparaissent comme un frein au développement d'une offre ferroviaire unifiée à l'échelle européenne. Aux opérateurs de jouer la transparence en harmonisant leurs politiques tarifaires, sous peine de voir les voyageurs se détourner du rail au profit d'autres modes de transport.

En attendant, le réflexe comparateur reste de mise pour qui souhaite voyager entre la France et la Belgique au meilleur prix. Avec une certitude : sur les liaisons transfrontalières, mieux vaut souvent privilégier le site de l'opérateur étranger pour être certain de bénéficier du tarif le plus avantageux. Un constat qui interroge sur la stratégie de la SNCF, à l'heure où l'Europe du rail se dessine peu à peu.