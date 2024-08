Méfiez-vous de ces stations-services - leurs prix sont gonflés à la pompe

Certains pompistes n'hésitent pas à user de pratiques trompeuses pour faire payer plus chers leurs clients. Voici comment repérer ces pièges.

Chaque année, la DGCCRF (communément appelée répression des fraudes) procède à des centaines de contrôles de stations-services partout en France. Pourquoi ? Pour deux raisons principales : certaines stations-services trompent leurs clients pour leur faire payer plus cher et d'autres pratiquent des prix anormaux. En 2020, 17% des stations-services contrôlées étaient en anomalie, révèle la DGCCRF dans un bilan d'enquête.

Pour faire payer plus à leurs clients, certaines stations-services usent d'une technique vicieuse. Des pompistes peu scrupuleux affichent fièrement sur le totem (le panneau d'affichage des prix) un tarif très attractif. Mais à la pompe, ce chiffre est gonflé. En pensant faire une bonne affaire, des automobilistes distraits se font avoir et payent beaucoup plus que le prix indiqué, sans même s'en rendre compte.

Pour éviter de tomber dans le piège, il faut redoubler de vigilance. Les consommateurs doivent bien vérifier que le prix à la pompe correspond exactement à celui affiché sur le totem. Dans le cas contraire, un signalement peut être émis sur la plateforme Signal Conso ou sur le site prix-carburants.gouv.fr. Ce dernier permet de voir en temps réel le prix pratiqué par la majorité des stations-services de France. C'est d'ailleurs grâce à ce site que la DGCCRF détecte souvent l'arnaque.

En effet, tout exploitant d'une station-service distribuant plus de 500 m3 de carburants par an a l'obligation d'informer en temps réel les consommateurs des prix pratiqués et de la disponibilité des carburants sur le site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Mais voilà, certains ne vont soit pas mettre à jour leurs chiffres, soit pratiquer des prix si hauts ou si bas qu'ils sont automatiquement signalés à la répression des fraudes.

C'est par exemple le cas à Paris où certaines stations pratiquent des prix très hauts, mais aussi lors des opérations à prix coûtant où des stations-services vont tromper leurs clients avec des tarifs affichés faussement bas. Mais cette fraude est rare, précise la DGCCRF. Pour voir les stations-services en cours de contrôle, un petit sigle est visible : un triangle avec un point d'exclamation. Mais ce sigle ne concerne que les contrôles sur les prix anormaux.

Le site prix-carburants.gouv.fr permet d'ailleurs de connaître les stations-essences les moins chères autour de chez soi. Parfois, les différences entre des stations-essences d'un même département sont très importantes, de l'ordre de plusieurs dizaines d'euros pour un simple plein. De quoi faire de belles économies.

Toutefois, sur ces contrôles, la répression des fraudes se veut rassurante : "Les manquements sont le plus souvent le fait de nouveaux gérants de station-service qui n'ont pas encore assimilé la réglementation, ou d'établissements à forte rotation fonctionnelle des salariés chargés de l'appliquer", explique-t-elle dans un bilan d'enquête. L'organisme précise que la plupart des gérants " prennent en compte les indications des enquêteurs et se mettent rapidement en conformité ".

Malgré tout, la DGCCRF n'hésite pas à sévir quand cela est nécessaire. En 2020, les contrôles ont donné lieu à près de 200 avertissements, 17 injonctions, 18 procès-verbaux administratifs et 6 procédures pénales pour pratiques commerciales trompeuses.