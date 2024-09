La SNCF est sur le point de vendre ses billets pour Noël – il faudra être rapide pour avoir les places les moins chères

La SNCF s'apprête à ouvrir les réservations pour les fêtes de fin d'année. Les voyageurs devront être rapides et matinaux pour obtenir leurs places aux meilleurs tarifs.

En 2022 et 2023, la vente des billets SNCF pour les fêtes de fin d'année a été marquée par des incidents majeurs qui ont frustré de nombreux voyageurs. Dès l'ouverture des réservations, le site SNCF Connect a été rapidement saturé, laissant des milliers d'utilisateurs dans l'impossibilité de réserver leurs trajets.

Pour éviter de revivre ce scénario, il faut se préparer dès maintenant. L'ouverture des ventes arrive dans quelques jours. L'idéal est de prévoir son voyage dès aujourd'hui, les horaires et trajets étant déjà visibles sur le site de la SNCF.

A l'ouverture des ventes, les voyageurs devront faire preuve de patience et de détermination, car la concurrence sera rude pour obtenir les meilleures places aux tarifs les plus avantageux. Il est fortement recommandé de se lever aux aurores le jour J, les réservations débutant dès 6 heures du matin.

Il est important de noter que tous les trains ne seront pas disponibles à la réservation. L'ouverture des ventes concerne uniquement les TGV Inoui, les Intercités et les Ouigo Grande Vitesse. Pour les Ouigo Train Classique, la date d'ouverture n'a pas encore été annoncée et pour les TER, chaque région suit son propre calendrier. Habituellement, pour ces trains locaux, les billets sont disponibles trois à cinq mois avant.

La date à retenir pour l'ouverture des ventes est le 2 octobre 2024. À partir de ce jour, il sera possible de réserver des billets pour des voyages allant du 15 décembre au 8 janvier 2025, couvrant ainsi toute la période des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui souhaitent partir plus tôt, il est d'ores et déjà possible d'acheter des billets pour des trajets jusqu'au 14 décembre 2024.

Comme chaque année à la période de Noël, la demande risque d'être très élevée. En 2022 au moment de l'ouverture, la SNCF a vendu plus de 30 billets par seconde, soit l'équivalent de 3 TGV toutes les minutes. L'année dernière, pas moins de quatre millions de billets ont été vendus pour la fin d'année, dont un million rien que pour le week-end de Noël. Sur les grands axes, la situation était particulièrement tendue. Neuf trains sur dix étaient complets pendant les fêtes. Cette forte demande a un impact direct sur les prix car plus les trains se remplissent, plus les places deviennent chères.

C'est que le problème de fond réside dans le manque de trains disponibles. Bien que de nouvelles rames soient prévues, elles ne seront pas opérationnelles avant 2025. En attendant, les voyageurs doivent s'attendre à une augmentation générale des prix, même en dehors des périodes de pointe. En 2024, la SNCF a annoncé que les billets de TGV ont augmenté de 2,6 % sur un an, à cause notamment d'une augmentation des coûts d'exploitation de la compagnie. Dans ce contexte et pour rendre l'achat plus facile, la SNCF a aussi introduit la possibilité de payer son billet en plusieurs fois, offrant ainsi une certaine flexibilité financière aux voyageurs.