Vacances d'été 2020 : Espagne, Portugal, France… Où partir ?

Après le confinement, nombreux sont ceux qui trépignent à l'idée de pouvoir mettre les voiles cet été. Mais où est-il possible de partir ? Une quarantaine est-elle obligatoire dans certains pays ? Les campings sont-ils ouverts en France ? Réponses.

Les vacances scolaires d'été ont débuté le samedi 4 juillet 2020 en France. Le dernier jour d'école de l'année scolaire 2019-2020 est donc le vendredi 3 juillet quelle que soit la zone (A, B ou C) dans laquelle se situe l'établissement scolaire.

Voyager dans les pays de l'Union européenne cet été est possible. Le site Internet et l'application Re-open EU, lancés par la Commission européenne, fournissent aux utilisateurs des renseignements en temps réel sur les frontières, les moyens de transport et les modalités de circulation. Les services touristiques disponibles ainsi que les mesures de santé publique et de sécurité (mises en quarantaine, port du masque obligatoire dans le lieux publics) sont également répertoriés.

Passer ses vacances d'été 2020 en Espagne est donc en théorie possible. Avec la fin de l'état d'alerte en Espagne le 21 juin, les mesures de restriction à l'entrée et de mise en quarantaine sont levées pour les voyageurs en provenance de l'Hexagone. L'inverse est aussi vrai : la France n'applique plus de restriction d'entrée ni de quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne.

Les campings sont-ils ouverts pour les vacances d'été 2020 ? Oui, comme l'a annoncé Edouard Philippe lorsqu'il a détaillé, le 28 mai dernier, la mise en œuvre de la 2e phase du déconfinement. Les campings ont pu rouvrir le 2 juin "dans tous les départements, à l'exception des établissements" situés à l'époque "dans les départements en zone orange" (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), qui, eux, ont dû attendre le 22 juin pour relever le rideau. Les colonies de vacances, elles, étaient autorisées à rouvrir à partir du 22 juin dans tous les départements.

De la même manière qu'il est possible de partir en Espagne cet été, passer ses vacances au Portugal malgré le coronavirus est possible. Dans ce pays, seuls les ressortissants de l'UE28, les pays de l'espace Schengen (Liechsteinsten, Norvège, Suisse et Islande) sont autorisés. Le traitement des visas pour les autres pays est suspendu.

Passer ses vacances d'été en France métropolitaine sans restriction aucune est possible. Si aucune attestation n'est nécessaire pour se déplacer, l'accès aux transports en commun reste soumis à certaines conditions : la réservation sur les TGV, les trains régionaux et inter-cités est obligatoire, et le port du masque l'est également. Le port du masque est également obligatoire en cas de covoiturage. Le nombre de voyageurs présents dans les bus, cars, ou bateaux est par ailleurs susceptible d'être réduit dans un objectif de respect des règles sanitaires, d'où la nécessité de réserver ses billets en avance afin d'être certain d'avoir une place.

Il est possible de voyager dans d'autres pays que ceux de l'Union européenne à compter du 1er juillet 2020. Toutefois, cette possibilité est réservée aux seuls pays dans lesquels l'épidémie est considérée comme maîtrisée. La page Conseils aux Voyageurs sur le site Internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères donne des informations officielles sur les éventuelles mesures de quatorzaines, que ce soit à l'arrivée dans le pays de destination ou au retour en France.

Faire une croisière pendant les vacances d'été 2020 est possible. Mais pas n'importe quel type de croisières : les croisières fluviales sont en effet autorisées à reprendre du service à compter du 11 juillet 2020, mais les croisières maritimes restent fermées jusqu'à la fin de l'été. Il est toutefois possible que les croisières en mer entre ports européens puissent être autorisées mais avec une jauge maximale de passagers à bord, et ce en concertation avec les partenaires européens. Le mieux est tout simplement de prendre contact avec les compagnies organisatrices de croisières pour obtenir plus de renseignements.