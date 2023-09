L'animal le plus dangereux pour l'homme n'est ni le requin ni le serpent et il pullule en ce moment en France

Le moustique est l'animal qui tu le plus de personnes chaque année dans le monde, et la prolifération du moustique tigre en France ne doit pas laisser indifférent.

Quand on pense aux animaux dangereux, on pense souvent aux requins, aux serpents ou aux lions. Mais saviez-vous que le moustique est en réalité l'animal qui tue le plus d'humains chaque année ? La principale raison pour laquelle les moustiques sont si dangereux est leur capacité à transmettre des maladies. Les moustiques sont des vecteurs de nombreuses maladies dangereuses, telles que le paludisme, la dengue, le virus Zika et la fièvre jaune. Lorsqu'un moustique infecté pique une personne, il peut transmettre le parasite ou le virus responsable de la maladie, infectant ainsi la personne.

10 000 fois plus de morts que le lion

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le paludisme à lui seul a causé 409 000 décès en 2019, la plupart d'entre eux étant des enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne. D'autre part, la dengue, une autre maladie transmise par les moustiques, infecte jusqu'à 400 millions de personnes chaque année, causant environ 25 000 décès. Au total, on estime que le moustique tue près d'un million d'êtres humains par an ! En comparaison, les requins tuent environ 10 personnes par an dans le monde, les serpents entre 20 000 et 94 000 personnes chaque année et les lions environ 100 personnes chaque année en Afrique.

Gare au moustique tigre en France

Il est donc extrêmement important de prendre des mesures pour se protéger contre les piqûres de moustiques, surtout si vous voyagez vers une région où les maladies transmises par les moustiques sont courantes. Et même en France, avec la prolifération du moustique tigre dans 71 départements, qui véhicule des maladies virales comme la dengue, le zika, le chikungunya. Utiliser des moustiquaires, des répulsifs et des vêtements couvrants peut aider à réduire le risque de piqûres de moustiques et, par conséquent, de contracter une maladie dangereuse.