Ce détail auquel personne ne fait attention en dit long sur la bouteille de vin que vous achetez

Voici quelques explications pour apprendre à décrypter les informations sur une bouteille.

La France est le pays du vin. En 2023, l'Hexagone est redevenu le premier producteur mondial devant l'Italie. C'est également le plus important consommateur derrière les Etats-Unis. En 2021, d'après les données de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, chaque habitant buvait en moyenne 43,6 litres par an.

Pour choisir leur bouteille, les Français sont 69% à accorder de l'importance à son étiquette, d'après un sondage réalisé par OpinionWay pour les Vignerons Indépendants. Un critère aussi bien mis en avant par les 25/34 ans (73%), que par les plus de 65 ans (69%). Mais au-delà de l'aspect marketing, sur cette étiquette figurent des informations importantes.

Elles peuvent arborer une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP), une indication géographique protégée (IGP) ou une appellation "Vin de France". En ce qui concerne la mention AOP, c'est l'équivalent de l'AOC au niveau européen. Il n'y a pas de différence de critères entre ces deux labels. Pour l'obtenir, le producteur doit répondre à un cahier des charges strict. Le vin doit par exemple être élaboré exclusivement à partir de raisins de la zone géographique désignée. Tandis que pour les IGP, ces conditions de production sont moins contraignantes : seuls 85% des raisins doivent provenir de la zone géographique désignée. Enfin, si une bouteille arbore la mention "Vin de France", cela signifie que le vin peut être le produit de plusieurs cépages français.

Le haut de la bouteille donne également des informations. Elle est généralement coiffée d'une capsule représentative des droits (CRD) avec une Marianne. Même si elle facultative depuis 2019, elle reste encore présente sur de nombreuses bouteilles. Sa couleur permet de classer les alcools, et notamment les vins :

le vert correspond aux vins avec une appellation d'origine contrôlée (AOC),

le bleu désigne les autres vins, comme les vins IGP et vin de France,

le lie-de-vin peut remplacer les deux précédentes, à l'exception entre autres des AOC "Champagne", des vins doux naturels AOC et des boissons fiscalement associées au vin,

le orange est affiché pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (ex : Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Macvin du Jura, Pommeau de Normandie ...).



Enfin, sur ces capsules est mentionné le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, celui de son département et une lettre correspondant à son statut. Le "R" désigne un récoltant, c'est-à-dire un embouteilleur qui a récolté, vinifié et mis en bouteille le vin. Un "N" indique que la bouteille a été embouteillée par un "négociant" qui a acheté le vin à un ou plusieurs autres producteurs. Enfin, un "E" pour "entrepositaire agréé" signifie qu'une marque ou une maison de négoce a acheté du vin pour le vendre avec son nom. "J'aurais tendance à conseiller du récoltant", indique Marie Delavier, œnologue consultante chez Enosens, un centre œnologique en Gironde. "Car vous avez la certification que cela a été produit, récolté et traité sur la même propriété."