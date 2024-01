Cette fonctionnalité sur Whatsapp est très utile pour assister ses grands-parents à distance

Début août le service dirigé par la société Meta a introduit une fonctionnalité très simple d'utilisation mais bien commode pour aider les personnes les moins à l'aise avec leur téléphone ou les démarches en ligne.

Ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'après une étude publiée par l'institut national de la statistique et des études (Insee) en 2021, 15% de la population est en situation d'illectronisme. Concrètement, plus d'un Français sur sept ne sait pas se servir d'outils numériques et n'utilisent pas internet. Ce phénomène touche davantage les moins diplômés, les habitants des départements et régions d'outre-mer, et les plus modestes. Les personnes vivant seules ont un risque 3,2 fois plus élevé que les couples avec enfants d'être concernés. Enfin, le phénomène s'accentue avec l'âge : près de deux tiers des 75 ans et plus, et presque un quart des 60-74 ans sont touchés par illectronisme, contre seulement 2,4% des 15-24 ans. Or aujourd'hui, il est difficile de se passer de l'outil numérique, téléphone ou ordinateur, que ce soit pour payer ses impôts ou pour envoyer des documents à l'administration.

Pour aider les personnes les moins à l'aise à se servir de leur téléphone, Whatsapp peut être une application utile. Avec 43 millions de visiteurs uniques au mois d'octobre 2023, l'application de messagerie est la plus populaire en France et est donc largement partagée. Car outre sa simplicité d'utilisation ou le fait de pouvoir épingler ses conversations favorites, depuis plusieurs années, elle embarque la possibilité de faire des appels vidéo, depuis son smartphone mais aussi un ordinateur.

Enfin, depuis août dernier, le service de messagerie propose une nouvelle fonctionnalité lors des appels vidéo : le partage d'écran. Avec cette nouveauté, il vous est possible de diffuser votre écran avec les personnes les moins à l'aise avec l'outil informatique afin qu'elles puissent reproduire ce que vous faites sur le vôtre. "Qu'il s'agisse de partager des documents pour le travail, de parcourir des photos avec votre famille, de planifier des vacances ou de faire des achats en ligne avec des amis, ou simplement d'aider les grands-parents pour une assistance technique, le partage d'écran vous permet de partager une vue en direct de votre écran pendant l'appel", précise la société.

En commençant un appel téléphonique vidéo, puis en appuyant sur l'icône représentant un téléphone avec une flèche, il est facile de lancer la fonctionnalité. L'avantage : les deux personnes au téléphone peuvent lancer cette fonction en même temps. Grâce à cela, vous pouvez donner des indications à la fois avec votre voix et avec l'image à la personne que vous souhaitez assister tout en la surveillant dans sa progression et lui dire en temps réel comment procéder pour arriver à ses fins.