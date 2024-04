Ce pays est le seul au monde où le train est gratuit, et il est à 2 heures de Paris

Depuis 2020, ce charmant pays aux portes de la France est le seul au monde où les transports en commun sont totalement gratuits.

Depuis le 1er mars 2020, le Luxembourg est devenu le premier pays au monde à instaurer la gratuité totale des transports en commun sur l'ensemble de son territoire. Trains, bus et tramways peuvent ainsi être empruntés sans billet, que vous soyez résident ou simple visiteur de passage. Seule exception : les trajets en 1ère classe restent payants, mais pour une somme modique de 3 à 6€ selon la distance.

Cette mesure écologique et sociale vise à encourager l'utilisation des transports publics et réduire la circulation automobile. Mais elle représente aussi un bel avantage pour les touristes souhaitant sillonner le pays à moindres frais. Les 275 km de voies ferrées luxembourgeoises permettent en effet de rejoindre la plupart des sites d'intérêt.

Coincé entre la France, la Belgique et l'Allemagne, le Grand-Duché du Luxembourg passe souvent inaperçu. Pourtant, ce petit pays d'à peine 2500 km2 regorge de trésors naturels et culturels qui valent le détour. Collines verdoyantes, vallées pittoresques, châteaux médiévaux, villes animées... Le Luxembourg a de quoi surprendre les voyageurs curieux.

Malgré sa petite taille, le Luxembourg offre une étonnante diversité de paysages et d'activités. Au nord, la région vallonnée de l'Oesling, aussi appelée Éislek, est un paradis pour les amateurs de randonnée et de VTT. Forêts denses, rivières sinueuses et villages au charme fou se succèdent au fil des sentiers balisés. Les impressionnants châteaux de Vianden et de Bourscheid dominent majestueusement la vallée de l'Our.

Plus à l'est, le Mullerthal, surnommé la Petite Suisse luxembourgeoise, séduit par ses formations rocheuses insolites et ses cascades rafraîchissantes. De nombreux parcours de trail y sont proposés, dont le célèbre Mullerthal Trail de 112 km. Et les passionnés d'histoire ne manqueront pas la visite des villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette. La capitale, juchée sur un éperon rocheux, renferme un centre historique classé à l'UNESCO, avec ses fortifications et ses musées.

Avec la gratuité des transports et la proximité géographique, le Luxembourg est une destination parfaite pour un week-end prolongé ou une semaine de vacances au départ de la France. Depuis Paris, la capitale est accessible en seulement 2h20 de TGV. Sur place, les prix sont globalement similaires à ceux pratiqués en France.

En somme, le Luxembourg est une destination injustement méconnue qui mérite qu'on s'y attarde. Sa nature généreuse, son patrimoine préservé et la chaleur de ses habitants en font un pays attachant, à découvrir sans plus attendre. Et grâce à la gratuité des transports publics, parcourir ses magnifiques régions devient un véritable jeu d'enfant... gratuit !