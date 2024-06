Acheter son billet d'avion ce jour précis de la semaine permet d'économiser 25% du prix du billet

Un rapport réalisé par l'agence de voyage Expedia délivre plusieurs astuces qui permettent de réaliser de précieuses économies.

Les vacances d'été approchent à grands pas. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les semaines qui arrivent seront l'occasion de boucler l'organisation des vacances. Comme souvent, l'un des principaux enjeux sera de ne pas exploser le budget. Et donc notamment de ne pas dépenser une fortune dans les billets d'avion.

Une mission pas évidente quand on sait qu'avec le logement, les transports sont le principal poste de dépenses des personnes qui partent en vacances. Heureusement, par l'intermédiaire d'un rapport publié en octobre 2022, l'agence de voyage en ligne Expedia dévoile des précieuses techniques qui permettent de réaliser des économies au moment de réserver ses billets d'avion. A noter qu'Expedia s'est appuyé sur les chiffres de l'ARC (Airlines Reporting Corporation) pour réaliser ce rapport.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rapport permet de retenir plusieurs enseignements. Le premier d'entre eux est sans doute le plus connu mais il n'est jamais inutile de le rappeler : pour éviter que le prix des billets d'avion s'envole, il est préférable de s'y prendre à l'avance. Pour les vols intérieurs, les tarifs tendent à augmenter 33 jours avant le départ. Ainsi, l'idéal consiste à réserver entre 70 et 90 jours (12 semaines) avant pour profiter de 30 % d'économies en moyenne. Pour les vols internationaux, les tarifs commencent à augmenter 50 jours avant le départ. C'est pourquoi il est conseillé de réserver entre 70 et 78 jours avant pour profiter de 10 % d'économies en moyenne.

Le rapport délivre une astuce qui peut également s'avérer utile, surtout pour ceux qui redoutent le risque d'annulation. Selon Expedia, les départs avant 15h00 subissent 60 % d'annulations en moins que les départs plus tard dans la journée. Autre enseignement non négligeable : partir le vendredi reviendrait moins cher. Le rapport précise en effet que les départs ce jours-là permettent d'économiser 10 % par rapport à un vol intérieur le dimanche et un vol international le lundi.

Enfin, le rapport délivre une dernière astuce pour permettre aux voyageurs de réaliser des économies. Si vous ne le saviez pas encore, le prix de votre billet d'avion dépend en partie du jour où vous réalisez votre achat. Ainsi, pour les vols intérieurs, les voyageurs qui achètent leurs billets le dimanche économisent en moyenne 25 % par rapport à ceux qui le font le samedi. Pour les vols internationaux, on passe à 10% par rapport au vendredi. Maintenant, vous savez quel jour vous devez choisir pour prendre vos billets d'avion. Et quel jour il faut éviter.