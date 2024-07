"J'ai réussi à me débarrasser définitivement du démarchage téléphonique"

Excédés par les appels incessants des démarcheurs téléphoniques ? Découvrez comment retrouver votre tranquillité.

Les Français subissent chaque jour les assauts répétés des démarcheurs téléphoniques cherchant à leur vendre des biens ou des services dont ils n'ont bien souvent aucun besoin. Malgré un encadrement légal renforcé ces dernières années, le fléau perdure, au grand dam des consommateurs excédés par ces appels intempestifs qui perturbent leur quotidien.

Il existe différents types d'appels commerciaux non sollicités : ceux passés par de vrais téléopérateurs cherchant à vous convaincre d'acheter quelque chose, les appels automatisés délivrant un message pré-enregistré, ou encore les fameux "ping calls" qui vous raccrochent au nez dès que vous décrochez dans l'espoir que vous les rappeliez. Si leurs formes varient, ils ont tous le même objectif : capter votre attention pour vous pousser à la consommation.

Face à ce problème, les autorités ont pris des mesures. Depuis le 1er janvier 2023, les démarcheurs doivent obligatoirement utiliser des numéros commençant par des préfixes bien spécifiques selon la zone géographique : 0162-0163, 0270-0271, 0377-0378, 0424-0425, 0568-0569, 0948-0949 pour la métropole ; 09475 pour la Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélémy ; 09476 pour la Guyane ; 09477 pour la Martinique ; 09478-09479 pour La Réunion et Mayotte. Une aubaine pour les consommateurs qui peuvent ainsi plus facilement les repérer.

Mais comment bloquer concrètement ces numéros ? La solution la plus radicale consiste à entrer manuellement tous ces préfixes dans la liste noire des appels indésirables de votre smartphone. La manipulation prend quelques minutes mais une fois réalisée, vous devriez constater une baisse significative des appels de démarchage. Certaines applications comme Orange Téléphone ou Filtre d'appel sur Android proposent des fonctionnalités avancées pour bloquer des tranches entières de numéros.

D'autres solutions complémentaires existent pour limiter le démarchage téléphonique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste Bloctel qui recense les consommateurs ne souhaitant plus être démarchés. Les professionnels ont l'obligation de la consulter régulièrement et de retirer de leurs listes d'appel les numéros qui y figurent. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste rouge de votre opérateur pour ne plus apparaître dans les annuaires. Enfin, n'hésitez pas à signaler comme spam les numéros abusifs auprès de votre opérateur.

En combinant blocage des numéros, inscription sur les listes anti-démarchage et signalement des abus, vous augmenterez vos chances de ne plus subir ces appels indésirables. N'oubliez pas que depuis mars 2023, le démarchage téléphonique est interdit le week-end et les jours fériés. Si des entreprises enfreignent ces règles, des amendes salées sont prévues. De quoi les dissuader de vous importuner pendant votre temps de repos bien mérité.