Il sait à coup sûr comment réserver un TER indiqué comme complet - ce spécialiste des transports dévoile sa technique

Quand tous les TER sont complets, il y a une astuce pour prendre celui de son choix sans frais supplémentaires.

La France vit actuellement une "épidémie de train complet". Ce sont les mots forts employés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), dans un récent communiqué. L'organisme alerte sur une situation de plus en plus fréquente : de nombreux TER sont indiqués comme "complets" ou "non-réservables" sur le site SNCF Connect, rendant la réservation impossible et posant un sérieux problème aux touristes et au million de passagers français qui prennent quotidiennement ces trains régionaux, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette situation apparaît d'autant plus étrange qu'hormis deux lignes dans l'Est de la France, la réservation n'est pas obligatoire pour les TER. Mais face à un afflux trop important de voyageurs, "la SNCF peut décider unilatéralement de stopper les ventes empêchant les passagers d'acheter un billet pour un train donné", détaille la Fnaut dans son communiqué.

Pire encore, l'association raconte que parfois, "dans une même journée, tous les trains sont affichés complets". Comment faire dans une telle situation ? Il existe en réalité une technique très simple pour contourner ce problème, comme nous l'a confié François Delétraz, président de la Fnaut.

Pour éviter de se retrouver sans train pour rentrer chez soi, la solution consiste tout simplement à acheter son billet sur les bornes en gare. Le président de la Fnaut nous explique que les bornes TER ne sont pas bien mises à jour, les trains ne sont donc pas affichés comme "complets" ou "non-réservables".

Si tous les trains de la journée ne sont pas complets, il existe une méthode encore plus simple pour prendre son TER. Dans toutes les régions de France, un billet de TER est valable toute la journée. Il suffit de prendre un billet plus tôt ou plus tard et de monter dans le TER que l'on souhaite.

Le plus étrange dans cette histoire, c'est que ces fameux trains "complets" ne le sont parfois pas du tout. "De nombreux témoignages ont prouvé que ces trains ne sont pas pleins, avec parfois des taux d'occupation inférieurs à 50% des places assises", s'étonne la Fnaut. Une observation confirmée par la direction TER Hauts-de-France : pour certains trains, si le taux de réservation grimpe rapidement, ils sont affichés "complets" dès le lendemain afin d'éviter une surcharge avec des passagers assis dans les couloirs.

Mais la SNCF assure que cela reste marginal. Seulement "0,5% de nos TER sont concernés par de telles mesures ponctuelles de fermeture des ventes", détaille-t-elle à BFM Business. La SNCF garantit que ces fermetures ne concernent que certaines lignes et périodes, comme "des lignes à très forte fréquentation par exemple le week-end ou lors des vacances scolaires", pour des trains desservant les plages, les stations de ski ou lors d'évènements particuliers.