Marcher sans jamais se fatiguer : Decathlon prépare un appareil révolutionnaire et vous pouvez le tester

Imaginez grimper les plus hauts sommets sans ressentir la moindre fatigue. Cette promesse futuriste pourrait bientôt devenir réalité grâce à une innovation française.

Une petite révolution française se prépare dans le monde de la randonnée. La chaîne de magasins de sport Decathlon a annoncé préparer un assistant pour les randonneurs qui promet de transformer radicalement la façon de parcourir les sentiers.

L'innovation prendra la forme d'un exosquelette. Dans le principe, un exosquelette est une sorte d'assistance avec un moteur électrique que l'on enfile sur soi. L'exosquelette "aide le corps à réaliser des mouvements plus facilement. Il se développe aujourd'hui dans différents domaines : mondes du travail, de la santé et du sport", détaille Decathlon dans la présentation de son prototype. Cette technologie, longtemps réservée à des applications industrielles, fait depuis quelques années son entrée dans le monde du sport grand public.

Baptisé E-Hike par Decathlon Quechua, cet assistant à la marche se compose de plusieurs éléments : la partie principale prend la forme d'un sac à dos, complétée par une ceinture qui entoure le bassin du randonneur et des branches qui viennent s'agripper autour des cuisses. Le design a été pensé pour être le plus discret possible, loin des imposants exosquelettes que l'on peut voir dans les films de science-fiction.

L'engin serait très facile à enfiler, mais surtout terriblement efficace. "E-Hike permet en moyenne de réduire d'environ 25% l'effort imposé aux jambes durant une randonnée (dénivelés positifs et négatifs) : moins d'efforts, plus d'ascensions, de plaisir et de souffle pour discuter même en montée", s'enthousiasme Decathlon. Cette assistance pourrait permettre à de nombreux randonneurs de découvrir des sentiers jusqu'alors trop difficiles pour eux, ou d'augmenter significativement leur temps de marche sans fatigue excessive.

Avant sa commercialisation, qui ne devrait pas intervenir en 2025, Decathlon a lancé une vaste campagne de tests rémunérés à l'été 2024. Au 1er octobre, après 45 jours d'essais, 63 expériences ont été menées et plus de 750 km de randonnée ont été parcourus par des amateurs qui ont accepté d'enfiler l'exosquelette pour l'évaluer. Les tests se poursuivent avec de nouvelles phases prévues en 2025 sans plus de précision de la part de Decathlon.

Decathlon n'est pas la seule entreprise à travailler sur des exosquelettes pour la randonnée. La société chinoise Hypershell commercialise déjà un produit similaire baptisé X et proposé selon la gamme entre 899 et 1650 euros. Ce concurrent propose différentes versions de son exosquelette, du modèle basique en plastique et métal jusqu'aux versions haut de gamme en aluminium et carbone. Pour l'heure, Decathlon n'a toujours pas communiqué de prix pour son E-Hike.