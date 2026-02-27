L'un des plus beaux villages de France se trouve à une heure de Paris : il attire les touristes en quête de dépaysement

Cette petite commune attire les touristes en nombre pour son château et son panorama. La visiter, c'est découvrir l'une des plus belles destinations touristiques d'Île-de-France.

Le célèbre quotidien britannique The Times a publié en mars 2025 une liste des 25 plus beaux villages de France. Pour effectuer sa sélection, le média s'est appuyé sur la base des 180 communes labellisées "Les Plus Beaux Villages de France". Tous ont été passés au crible selon une grille précise de 32 critères, afin de garantir une certaine homogénéité dans l’évaluation. Parmi les exigences retenues : une population inférieure à 2 000 habitants et la présence d’au moins deux sites classés Monuments historiques ou reconnus comme sites patrimoniaux remarquables.

Dans la sélection établie par The Times figurent plusieurs joyaux du patrimoine hexagonal, choisis pour leur cadre et la qualité de leur conservation. Ainhoa, dans les Pyrénées-Atlantiques, occupe la première place. Le podium est complété par Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, et Saint-Benoît-du-Sault, dans l’Indre. La liste parcourt l’ensemble du territoire, de Piana, au sud de la Corse, à Eguisheim, à quelques kilomètres de Colmar, en passant par Baume-les-Messieurs, dans le Jura, illustrant la diversité des paysages français.

Parmi ces villages souvent associés aux littoraux, aux reliefs ou aux campagnes méridionales, une destination plus inattendue se distingue dans ce panorama. Une commune située en Île-de-France figure elle aussi dans la sélection du quotidien britannique, ce qui peut surprendre au premier abord. En effet, à la 14ᵉ place, on retrouve La Roche-Guyon (Val-d’Oise), un village qui compte près de 400 habitants. Une distinction qui rappelle que l’Île-de-France ne se résume pas à Paris et à son cœur urbain, mais abrite aussi des communes au patrimoine préservé et à l’histoire ancienne.

© Mairie de La Roche-Guyon

La Roche-Guyon doit son nom à ses origines troglodytiques, c’est-à-dire à des habitations creusées directement dans la roche où vivaient les premiers habitants du village. Ces cavités, appelées "boves", servaient autrefois de logements et sont aujourd’hui transformées en ateliers ou commerces. Le château, adossé à une falaise de craie, a été remodelé au fil des siècles, du donjon médiéval aux terrasses de l’époque Renaissance. Il a notamment été fréquenté par plusieurs rois de France ainsi que par des intellectuels des Lumières et offre un joli point de vue sur la Seine.

Située dans le département du Val-d’Oise (95), au nord-ouest de Paris, La Roche-Guyon est accessible en environ une heure en voiture depuis la capitale, en fonction des conditions de circulation. Une proximité qui en fait une destination adaptée à une escapade à la journée, aussi bien pour les Parisiens qui veulent s’évader le temps de quelques heures que pour de nombreux Franciliens en quête d’une parenthèse patrimoniale. Autre information intéressante : le village se trouve à seulement une dizaine de minutes en voiture de Giverny, commune notamment célèbre pour avoir été le lieu de résidence de Claude Monet. De quoi envisager une petite journée visite bien agréable !