Déménagez

L'exécutif a tranché : coronavirus ou pas, la taxe d'habitation sera bel et bien supprimé pour tous à compter de 2023. En attendant, 20% des foyers imposables en sont encore redevables. Mais même pour eux, des solutions existent.Pour payer moins de taxe d'habitation , la solution la plus efficace, mais la plus contraignante également, est encore de déménager. Le montant de l'impôt local s'obtient en effet en multipliant la valeur locative du logement concerné par les taux d'imposition fixés par les collectivités territoriales. Il est donc plus élevé dans certaines communes que dans d'autres.Pour connaître le taux de taxe d'habitation dans votre ville et le comparer à celui appliqué dans une autre commune, voisine ou non (après tout, peut-être avez-vous envie de changer d'air ?), rendez-vous sur notre guide des impôts. Vous êtes adepte des solutions radicales et envisagez de déménager pour payer moins de taxe d'habitation en 2021 ? Sachez que votre changement de résidence doit être effectif au plus tard au 1janvier 2021.