"Prime Day 2020 : j-7 avant l'opération commerciale d'Amazon en France"

[PRIME DAYS] L'opération commerciale organisée par le e-marchand pour les membres de son programme de fidélité Amazon Prime a été reportée en raison de la crise du coronavirus.

Reportée mais pas annulée. Les Prime Days, journées de ventes privilèges organisées par Amazon, que le géant mondial du e-commerce réserve à ses abonnés, devaient se dérouler comme chaque année mi-juillet. Soit précisément la période à laquelle les soldes d'été 2020 ont débuté dans l'Hexagone, avec trois semaines de retard sur le calendrier initialement prévu. Le Prime Day d'Amazon a lui aussi été remis à plus tard mais la date de ces journées de promotions approche à grand pas, puisque les Prime Days d'Amazon débuteront le mardi 13 octobre 2020 à minuit et se terminera le mercredi 14 octobre 2020 à 23h59.

Au cours de ces deux journées de ventes privilèges organisées par le géant américain pour ses abonnés, des réductions dépassant les 75% sont appliquées sur des produits très demandés tout au long de l'année (smartphones, ordinateurs portables, tablettes, montres connectées, caméras embarquées…). Et commercialisés par les marques préférées des consommateurs : Apple, Huawei, Samsung, GoPro… Souvent plus intéressantes que les rabais habituellement pratiqués en période de soldes, ces offres promotionnelles ont pour but de fidéliser les membres du programme Amazon Prime et d'en conquérir de nouveaux.

Si Amazon a lui aussi pratiqué les soldes d'été entre 15 juillet et le 11 août 2020, le marchand réserve ses meilleures offres au Prime Day. Durant deux jours, du mardi 13 octobre à minuit et au mercredi 14 octobre à 23h59 pour l'édition 2020 du Prime Day, il multiplie les ventes flash avec des offres exclusives et des lancements de produits en exclusivité.

Attention ! Les offres Prime Days ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles sont réservées aux seuls membres Amazon Prime... Ceux qui ne le sont pas encore au lancement de l'opération commerciale peuvent tout de même bénéficier d'Amazon Prime Day en utilisant l'essai gratuit d'un mois offert par Amazon pour tester son offre Prime. Pour rappel, cette offre propose une livraison accélérée et gratuite des produits, l'accès à la plateforme vidéo concurrente de Netflix, Amazon Prime Video, et une version light de Prime Music, le spotify like du marchand (pour 5,99 euros par mois ou 49 euros par an), notamment. Libre à eux, ensuite, de se désabonner après la période de 30 jours d'essai gratuit ou de rester abonné.

Impossible de rester connecté pour suivre toutes les ventes flash qui se chevauchent et se succèdent pendant 48 heures. Alors comment faire pour ne pas passer à côté de l'offre que l'on attend depuis tellement longtemps ? Une fois membre d'Amazon Prime, téléchargez l'application Amazon. Le jour J, cliquez sur l'onglet "Ventes Flash", puis "Offres à venir", puis, "Suivre cette offre" si la vente vous intéresse. Vous cherchez un produit bien précis ? Tapez son nom dans le moteur de recherche de la plateforme et écrivez à la suite : "dans Prime Day".

Lors des précédentes éditions, les best sellers de l'opération s'appelaient Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle... Bref, les propres produits d'Amazon, mais pas seulement. En 2019, de forts rabais ont été appliqués à tout ce qui concerne la maison connectée (Amazon Echo, Philips Hue...), à des ordinateurs, des aspirateurs robots (ou non), des smartphones (Huawei, Apple...) mais aussi à des vêtements ou des couches culottes Huggies !