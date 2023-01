Pass Navigo 2023 : l'augmentation des prix est appliquée

PASS NAVIGO. Depuis le 1er janvier, le prix des transports en commun en Île-de-France ont augmenté de 12%. Le prix du Pass Navigo mensuel s'élève désormais à 84,10 euros, tandis que l'abonnement annuel grimpe à 925,20 euros.

[Mise à jour du dimanche 1 janvier 2023 à 07h] Inéluctable, la très redoutée hausse des tarifs des transports en commun en Île-de-France est désormais effective. A compter de ce 1er janvier 2023 les Franciliens voient le prix de l'abonnement mensuel au Pass Navigo s'élever à 84,10 euros, contre 75,20 euros auparavant. Une augmentation de 9 euros visible dorénavant sur le site d'Ile-de France Mobilités et sur les bornes de paiement du réseau de transports RATP. Certains usagers ont déjà dû s'acquitter de cette facture plus salée afin de renouveler leur abonnement pour le mois de janvier 2023. La hausse des tarifs de 12% est le fruit d'un accord trouvé entre la région Île-de-France et l'Etat après des semaines de négociations. La présidente de la région, Valérie Pécresse, s'est félicité d'avoir contenu l'augmentation des tarifs. En effet, initialement la hausse annoncée devait être de 20%. En cause, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM) peinait à boucler son budget prévisionnel pour l'année 2023 en raison d'une hausse des coûts de fonctionnement des transports franciliens liée à l'inflation des prix de l'énergie.

Quel est le prix de la carte Navigo ?

Evolution du prix des différents forfaits mensuels Navigo en 2023 Zones du forfait Tarifs 2022 (en euros) Tarifs 2023 après l'augmentation (en euros) Zones 1 à 5 75,20 84,22 Zones 2 et 3 68,60 76,83 Zones 3 et 4 66,80 74,81 Zones 4 et 5 65,20 73,02

Quelques usagers vont échapper à l'augmentation ?

Certains usagers qui ont fait le choix de payer en une seule fois leur abonnement Navigo pour 2023, ne subiront pas immédiatement l'augmentation des prix. En effet, cette modalité de paiement pouvait être utilisée jusqu'à la date limite, fixée au 15 novembre 2022. Or la hausse des tarifs a été annoncée après cette date, et n'est pas rétroactive. Ainsi les personnes qui ont déboursées d'un seul coup 827,20 euros pour leur abonnement 2023 ont réglé leur facture selon les anciens tarifs en vigueur. Elles seront donc impactées par l'augmentation des prix à partir de novembre 2023, date de renouvellement de leur abonnement. Le tarif sera alors de 925,20 euros.

Qui a droit au Navigo senior ?

Notez que le prix du forfait Navigo senior, réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans, coûte désormais 42,11 euros par mois, contre 37,60 euros en 2022. Ce prix correspond à la moitié d'un abonnement mensuel au Pass Navigo classique. Le forfait senior permet de circuler sur l'ensemble du réseau transilien, à savoir les zones de 1 à 5.

Qui a droit à la carte Navigo gratuite ?

Renouvelable tous les trois mois, le forfait Navigo gratuit est accessible à tous les bénéficiaires du RSA ou de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière. Ce titre de transport offre la possibilité de voyager sur toutes les lignes de métro, RER, bus ou tramways de la RATP.

Combien coûte un titre de transport en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour les Franciliens, mais surtout pour les touristes et les visiteurs. Si le prix du forfait Navigo a augmenté, c'est également le cas des tickets pour les différents transports en commun d'Île-de-France. Le titre de transport à l'unité va voir son coût passer la barre symbolique des 2 euros.

Voici les évolutions de tarifs en 2023 :

Ticket à l'unité : 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022.

: 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022. Carnet de 10 tickets en papier : 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022

: 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé : 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022

: 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022 Carnet de 10 tickets en papier à tarif réduit : 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022

: 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé à tarif réduit : 8,34 euros en 2023 contre 7,45 2022

Notez qu'il est possible de réduire le coût de vos déplacements en optant pour les titres de transports dématérialisés.