Le prix d'un Big Mac peut être 50% plus élevé d'un McDo à un autre - où trouve-t-on le moins cher ?

Selon les villes et les quartiers, les fast-food McDonald's ne proposent pas les mêmes tarifs. Découvrez quel est le prix du Big Mac dans votre commune.

Même recette, mêmes ingrédients, même marque et pourtant... pas le même prix ! La star internationale du hamburger, devenu l'égérie du géant américain McDonald, ne vous coûtera pas la même somme selon la ville dans laquelle vous l'achetez. Le tarif du célèbre Big Mac varie également d'un restaurant à l'autre au sein d'une même agglomération. Ainsi, le prix du produit phare de l'enseigne de fast-food varie de 4,45 euros à un peu moins de 7 euros en France. La raison : chacun des 1 500 McDonald's qui jalonnent le territoire français peut fixer librement ses prix "en fonction de sa taille, de son emplacement, de la concurrence ou de sa fréquentation", explique la direction de McDonald's France.

En moyenne, le prix du Big Mac se situe autour de 5,40 euros sur l'ensemble du territoire français. Il était de 3,90 euros en 2014. Néanmoins, dans certaines villes, le tarif est plus avantageux selon une enquête du journal Le Parisien : à Marseille, le burger coûte environ 5 euros, alors qu'il faut compter 5,30 euros à Lille et 6 euros à Bordeaux. Toutefois, comme dit plus haut, au sein d'une même ville le prix du Big Mac change aussi d'un restaurant à l'autre. Si l'on se penche sur le cas précis de certaines agglomérations, les écarts sont parfois vertigineux. Par exemple, à Paris, il est possible de trouver un Big Mac à 4,60 euros et à seulement quelques kilomètres de là, dans un autre McDonald's, le prix du burger grimpe à 6,70 euros.

Dans le détail, le Big Mac le plus onéreux de France se trouve dans un McDonald's de Dijon, où vous devrez débourser 6,90 euros pour déguster le fameux hamburger. Du côté de Belfort le prix reste très élevé, par rapport au reste de la France, puisque le Big Mac coûte 6,80 euros. De l'autre côté du spectre, le Big Mac le moins cher de France se trouve au McDonalds de Vincennes, dans le Val de Marne, et coûte 4,45 euros. D'autres restaurants affichent, eux aussi, des prix particulièrement bas. C'est le cas notamment en région Île-de-France dans les McDonald's de Morangis et de Chambly qui proposent le Big Mac à 4,55 euros.

Pour la petite histoire, vous trouverez le Big Mac le moins cher au monde au Pakistan où vous ne paierez que 1,79 euros en moyenne, suivi de l'Egypte à 1,98 euros. A l'opposé, préparez les billets si vous allez en Suisse ou au Lichtenstein, puisque vous paierez 7,25 euros pour le hamburger phare de McDonald. Au Etats-Unis, son pays d'origine, le prix moyen est légèrement inférieur qu'en France à 5 euros.