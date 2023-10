4 Français sur 10 ne réclament pas les centaines d'euros auxquels ils ont droit pour leur logement

Il est souvent nécessaire de rassurer un propriétaire pour obtenir un logement. Pourtant, seuls 60% des Français pensent à réclamer de coquettes sommes.

Tous les ans, le logement est l'une des grandes problématiques de l'automne. A cette période, la rentrée est souvent synonyme de déménagement et d'emménagement. Les étudiants cherchent à se rapprocher de leurs universités, les jeunes adultes quittent le nid familial pour fonder leur propre foyer et les actifs décrochant un nouvel emploi s'installent près de leur prochain lieu de travail. Résultat, la demande en logement explose dans de nombreuses agglomérations. Or, dans le contexte actuel, la seule manière d'obtenir un logement est souvent de passer par la location.

En effet, il est difficile à l'heure actuelle de devenir propriétaire. Les ménages sont pris en tenaille entre, d'une part, un pouvoir d'achat miné par l'inflation (4,6% en septembre), et d'autre part, des taux d'intérêts sur les crédits immobiliers qui ne cessent de grimper.

Toutefois, le marché locatif sature, lui aussi. Sous l'effet de la loi Climat résilience, les logements classés G au DPE (diagnostic de performance énergétique) ne pourront plus être mis en location en 2025, et ceux notés F à partir de 2028. Les propriétaires évitent donc de les mettre en location pour un bail qui s'étendra au-delà et font des travaux pour les mettre aux normes, ou cherchent à les vendre.

Par conséquent, de nombreuses communes sont témoins d'une tension locative tout à fait inédite. D'après une étude menée par LocService, dans certaines villes, on compte entre 6 et 10 demandes de location par logement, ce qui classe l'agglomération en situation de pénurie. Dans de telles conditions, il est primordial, pour un demandeur ou une demandeuse, de ne négliger aucun détail qui pourrait mettre leur dossier en avant auprès d'un propriétaire.

C'est pourtant l'erreur que font près de 4 citoyens sur 10. En effet, "37% des français ne réclament pas les aides au logement auxquelles ils sont pourtant éligibles", déplore l'Observatoire des non-recours. Ce taux de non-recours est même bien plus élevé chez les étudiants, puisque 72% d'entre eux ne pensent pas à demander ces prestations sociales. A l'heure actuelle, seuls 12 millions de Français profitent des allocations comme les APL, ALF ou ALS.

Cependant, ces aides au logement représentent un net avantage dans la constitution d'un dossier pour demander une location. Parfois, ces aides témoignent d'une certaine précarité chez l'allocataire ce qui permet de faire passer son dossier au dessus de la pile. C'est le cas notamment pour les foyers ou les résidences étudiantes. Dans d'autres cas, un propriétaire pourra privilégier la demande d'un bénéficiaire des aides au logement, car ces dernières sont garanties par la CAF et, à fortiori, par l'Etat. Ainsi il est sûr de percevoir un loyer tous les mois.