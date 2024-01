Les billets en euros vont complètement changer de visage, il sera difficile de les reconnaître

A l'issue d'une enquête réalisée l'été 2023, près de 400 000 habitants de la zone euro ont sélectionné les thèmes qui détermineront le design des futurs billets. Deux thèmes ont été retenus.

Durant l'été 2023, la Banque centrale européenne a invité les habitants de la zone euro à s'exprimer sur le design des futurs billets. Au total, près de 400 000 personnes ont indiqué leurs préférences au sujet de sept thèmes présélectionnés : "Les oiseaux : libres, résilients et inspirants", "La culture européenne", "Le reflet des valeurs européennes dans la nature", "Le futur vous appartient", "Mains : construire l'Europe ensemble", "Notre Europe, nous-mêmes", "Fleuves : les rivières de la vie en Europe".

L'un de ces sept thèmes remplacera progressivement celui utilisé pour les billets actuels, intitulé "Epoques et styles architecturaux". Un thème censé représenter les styles architecturaux caractérisant différentes périodes de l'histoire européenne : classique (billet de 5 euros), roman (billet de 10 euros), gothique (billet de 20 euros), Renaissance (billet de 50 euros), baroque (billet de 100 euros), architecture du XIXe siècle (billet de 200 euros).

Le design des billets actuels représente les styles architecturaux caractérisant différentes périodes de l’histoire européenne. © BCE

La Banque centrale européenne précise que changer le design des billets permettra de les rendre "plus attrayants, pertinents et inclusifs". Le but d'une telle opération ? "Concevoir des billets auxquels les Européens puissent s'identifier".

L'enquête menée durant l'été 2023 a abouti à des résultats assez clairs puisque trois thèmes se détachent largement. Le thème "Culture européenne", plébiscité par 21% des habitants de la zone euro, arrive en tête. Derrière, les thèmes "Fleuves : les rivières de la vie en Europe" et "Les oiseaux : libres, résilients et inspirants" ont respectivement rassemblé 18% et 17% des voix. A noter que la Banque centrale européenne a fait le choix de fusionner ces deux derniers thèmes pour n'en former qu'un seul : le thème "Fleuves et oiseaux".

Résultat, deux thèmes sont donc retenus. Celui intitulé "Culture européenne" est justifié par la BCE de la manière suivante : "en Europe, la richesse du patrimoine et le dynamisme des secteurs de la culture et de la création consolident l'identité européenne, forgeant un sentiment partagé d'appartenance". En ce qui concerne "les fleuves et les oiseaux", ceux-ci "ne connaissent pas de frontières, ils sont le symbole de la liberté et de l'unité entre les Européens, mais aussi de notre connexion à la nature." De son côté, Christine Lagarde, présidente de la BCE, estime que "les deux thèmes sélectionnés ont un point commun : ils tissent des liens entre l'Europe et les Européens".

Dans les mois à venir, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne va trancher entre les deux thèmes sélectionnés. Ensuite, un concours de graphisme sera organisé. Les Européens seront une nouvelle fois sollicités pour déterminer leurs graphismes préférés parmi la présélection et, une nouvelle fois, le Conseil des gouverneurs tranchera… en 2026. Il faudra ensuite plusieurs années pour mettre en circulation ces nouveaux billets.