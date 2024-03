N'achetez pas une pompe à chaleur maintenant, les prix vont bientôt baisser

Les personnes qui souhaitent construire ou rénover une maison devraient attendre pour investir dans une pompe à chaleur, leur prix pourrait bientôt baisser...

Les pompes à chaleur sont des dispositifs de chauffage de plus en plus répandus, offrant une alternative écologique et efficace aux systèmes traditionnels. Fonctionnant sur le principe de transfert de chaleur d'un milieu à un autre, elles exploitent les ressources naturelles telles que l'air, l'eau ou le sol pour produire de la chaleur. Ces dispositifs se déclinent en différents types, notamment les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques, chacun adapté à des conditions spécifiques d'installation.

Les avantages d'une pompe à chaleur sont nombreux. Tout d'abord et surtout, ce système permet de réaliser 50 à 70% d'économies sur la facture d'énergie et produit une énergie provenant de l'environnement. Par ailleurs, la pompe à chaleur offre également un grand confort d'utilisation avec une diffusion homogène de la chaleur. Certains modèles permettent même de climatiser le logement en été.

Les prix des pompes à chaleur dépendent de plusieurs facteurs comme la production d'eau chaude sanitaire (ECS), la puissance délivrée et le coefficient de performance. Selon l'UFC-Que Choisir, en moyenne, pour un logement de 100 mètres carrés avec une puissance de 10 kW, le coût d'une pompe à chaleur, installation comprise, se situe entre 9 000 € et 15 000 €. Même avec les aides financières existantes, l'investissement initial reste important.

Cependant, le contexte actuel du marché des pompes à chaleur laisse présager une possible baisse des prix. Devant l'augmentation de la demande au moment de l'explosion des prix du gaz en 2022, de nombreux fabricants de pompes à chaleur ont augmenté leur production. Aujourd'hui, avec la baisse des prix, la hausse des taux d'intérêts et une réduction des subventions dans de nombreux pays d'Europe pour l'achat de pompes à chaleur, de nombreux fabricants se retrouvent avec une surproduction.

Le suédois NIBE a d'ailleurs licencié 500 employés dans le cadre d'un programme de réduction des coût, le japonais Daikin 500 travailleurs temporaires dans son usine belge. En Allemagne, les fabricants Vaillant et Stiebel Eltron prévoient aussi de mettre des salariés en chômage technique. En France, le nantais Saulnier Duval avait déjà recouru au chômage partiel en octobre dernier. Selon France Bleu, la direction évoquait l'inflation, la chute des transactions immobilières et la difficulté à obtenir des aides aux travaux côté client pour expliquer ses difficultés.

Les consommateurs soucieux de faire des économies devraient donc rester attentifs à l'évolution du marché et comparer les offres disponibles avant de prendre une décision d'achat. Face à cette situation, les prix des pompes à chaleur sont en effet susceptibles de baisser très prochainement.

A noter que plusieurs aides existent, sous conditions, pour l'achat d'une pompe à chaleur comme ma PrimeRenov' et Coup de pouce économies d'énergie.