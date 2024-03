Trois nouvelles pièces de monnaie arrivent en France – reconnaissez-vous ces trois femmes ?

Dès cet été, les Français vont découvrir le nouveau design des pièces de 10, 20 et 50 centimes. Voici à quoi elles vont ressembler.

Cet été, les Français auront la surprise de découvrir de nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes dans leur porte-monnaie. La Monnaie de Paris a en effet dévoilé les nouveaux designs de ces pièces, qui mettront à l'honneur trois femmes d'exception ayant marqué l'histoire de France.

Les nouvelles pièces arriveront progressivement dans la circulation d'ici l'été 2024. Les Français devront donc ouvrir l'œil lorsqu'ils récupéreront leur monnaie chez les commerçants. Ce sera aussi l'occasion de guetter les pièces européennes qui circuleront en grand nombre en France lors des Jeux Olympiques.

"Les trois personnalités retenues pour figurer sur ces pièces sont le symbole d'un attachement fort aux valeurs de la République et une source d'inspiration quotidienne pour toutes et tous", souligne la Monnaie de Paris.

La Semeuse d'Oscar Roty, symbole républicain présent sur les monnaies françaises depuis plus de 120 ans, restera visible aux côtés des trois femmes, comme pour leur passer le relais. Le design conservera également une représentation du drapeau français avec des lignes horizontales et verticales, accompagnée de la mention "RF" pour République Française et des 12 étoiles du drapeau européen symbolisant les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.

Mais qui sont donc ces trois femmes d'exception qui figureront sur nos centimes ? Il s'agit de trois figures féminines entrées au Panthéon pour leur contribution remarquable à l'histoire de France.

La nouvelle pièce de 10 centimes rendra hommage à Simone Veil, rescapée d'Auschwitz qui a dédié une grande partie de sa vie à la lutte pour les droits des femmes, notamment en portant la loi dépénalisant l'avortement en 1975. Figure éminente de la politique française et européenne, elle fut la première femme à présider le Parlement européen.

Sur la pièce de 20 centimes, on retrouvera le profil de Joséphine Baker, chanteuse et danseuse engagée contre le racisme et décorée de la médaille de la Résistance, de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur pour son combat durant la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, Marie Curie, la scientifique franco-polonaise doublement nobélisée, connue pour ses travaux sur la radioactivité menés avec son époux, figurera sur les pièces de 50 centimes. La mise en circulation de ces nouvelles pièces à partir de cet été sera l'occasion pour les Français de (re)découvrir ces destins extraordinaires de femmes.