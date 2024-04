Démarchage téléphonique : voilà ce qu'il faut répondre pour ne plus jamais être harcelé

Confrontés quotidiennement au fléau du démarchage téléphonique, les Français cherchent des solutions efficaces pour retrouver leur tranquillité.

Le démarchage téléphonique, bien qu'encadré par des règles strictes, continue de représenter une source majeure de désagrément pour de nombreux Français. Entre les appels non sollicités et les techniques parfois insistantes des démarcheurs, il est rare de passer une semaine tranquille. Une étude de l'association Que Choisir révèle que les Français reçoivent en moyenne quatre appels par semaine pour des offres non sollicitées. Malgré une réglementation qui limite les plages horaires et la fréquence des appels, les plaintes s'accumulent, traduisant une application imparfaite de ces mesures. La frustration est d'autant plus grande que certaines pratiques des démarcheurs semblent flirter avec le harcèlement. Voici donc comment minimiser, voire éliminer, ces interruptions indésirables.

Contrairement à l'idée reçue, raccrocher au nez du téléconseiller ou ne pas décrocher n'est pas la solution la plus efficace. Cela pourrait même vous exposer à des rappels incessants. La clé est de savoir couper court à la conversation tout en restant poli, évitant ainsi de fournir un prétexte pour de futurs appels. Un des conseils les plus précieux est de ne jamais prononcer le mot "oui" lors d'une conversation avec un démarcheur. Cette simple précaution peut vous épargner bien des désagréments, notamment des contrats indésirables conclus sur la base d'un accord verbal.

Autre conseil : affirmez clairement et poliment votre désintérêt pour l'offre présentée, mais n'engagez pas de débat. Les opérateurs ont réponse à tout et sont formés pour répéter leur argumentaire quoiqu'il arrive. De plus, engager la conversation pourrait faire croire à votre interlocuteur qu'il vous a ferré et que vous êtes potentiellement intéressé. Donc, ne répondez pas à ses questions et ne justifiez pas votre désintérêt. Vous n'êtes pas intéressé, point ! Et surtout, ne vous énervez pas et ne raccrochez pas eu nez du téléopérateur. Au pire, il vous rappellera, au mieux, il enverra votre dossier à un de ses collègues qui prendra le relais.

Et si vous n'en pouvez plus, inscrivez vous sur Bloctel. Ce service gratuit offre une protection efficace contre le démarchage téléphonique indésirable. Géré par le gouvernement, il permet de bloquer la majorité des appels commerciaux non sollicités. Une fois inscrit, votre numéro est protégé et les entreprises ne peuvent légalement plus vous démarcher, sauf exceptions précises.

Cette mesure réduit significativement les interruptions et le harcèlement téléphonique, contribuant à une meilleure tranquillité quotidienne. La législation en vigueur prévoit des sanctions sévères pour les entreprises récalcitrantes. Des amendes conséquentes peuvent être infligées aux sociétés qui ne respecteraient pas les règles.