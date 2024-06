Les contrats d'électricité de 15 millions de Français pourraient changer, attention aux mauvaises surprises

Un changement pourrait intervenir sur les factures de 15 millions de consommateurs d'électricité. Attention à la mauvaise surprise.

Un important changement se prépare sur le marché de l'énergie. Les factures de nombreux ménages seront directement impactées par une réforme en cours de préparation. Cette dernière vise à modifier les contrats d'électricité bénéficiant de l'option "heures creuses et heures pleines". Ce type de contrat est pourtant prisé par plus de 15 millions de Français qui attendent les heures creuses pour lancer leur lave-vaisselle, leur machine à laver ou leur sèche-linge. En effet, à ces horaires, l'électricité coûte moins cher et permet donc de faire d'importantes économies, surtout sur les appareils énergivores.

Actuellement, les contrats en heures pleines et heures creuses fonctionnent de la manière suivante : pour 60% des clients, les heures creuses se situent entre 20h et 8h du matin, tandis que pour les 40% restants, elles se répartissent entre 12h et 17h ou 20h et 8h du matin. C'est Enedis, principal gestionnaire du réseau électrique français, qui définit ces horaires.

Les plages horaires des heures creuses durent toujours 8h, obligeant les foyers à adapter leur utilisation des appareils électroniques et électroménagers en fonction de ces horaires afin de bénéficier des tarifs avantageux.

Or, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) propose de réformer ces contrats en modifiant les plages horaires des heures creuses en fonction des saisons. Concrètement, elle souhaite que les heures creuses aient lieu en journée au printemps et en été, entre 11h et 17h, tout en les maintenant aux horaires de nuit en hiver. La réforme pourrait entrer en vigueur dès 2025.

Cette réforme est préconisée par la CRE en raison de l'essor du photovoltaïque dans la production d'électricité en France. En effet, durant le printemps et l'été, la production photovoltaïque du pays atteint son maximum. Plutôt que de stocker ce surplus dans des batteries qui coûtent cher, l'État envisage d'en faire profiter les particuliers via l'offre des heures creuses.

Si cette réforme voit le jour, elle aura un impact significatif sur la facture des Français. Les tarifs évolueraient, avec des prix encore plus avantageux en heures creuses afin d'encourager un maximum de foyers à souscrire à cette option. Toutefois, les particuliers devront ajuster l'utilisation de leurs appareils en fonction des saisons pour profiter des rabais. Certains craignent une augmentation des coûts de l'électricité, notamment pour les Français qui travaillent en journée et qui ne pourront donc pas faire tourner leurs machines lorsque les prix sont au plus bas.