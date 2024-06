Ces trois produits vont bientôt coûter beaucoup plus cher si cette nouvelle inflation se propage

Une nouvelle forme d'inflation arrive en France. Les prix des produits alimentaires et d'hygiène risquent d'augmenter dans tous les supermarchés.

L'inflation risque de frapper une nouvelle fois le portefeuille des Français. Alors que depuis plus de deux ans la hausse des prix de l'énergie, du carburant et des produits alimentaires impacte durement le budget de millions de ménages, le phénomène inflationniste n'est pas prêt de s'estomper.

Après la période post-covid et le conflit russo-ukrainien, de nouveaux facteurs risquent de venir renforcer l'inflation à l'échelle mondiale. Tous les Français sont donc concernés puisque l'augmentation des tarifs devrait, encore une fois, se faire sentir à la caisse des supermarchés. En cause, le transport de marchandises par voie maritime devient de plus en plus onéreux. Une situation qui oblige les entreprises à payer plus cher pour faire venir ou expédier des produits, notamment alimentaires. En bout de chaine cette hausse de prix se répercute donc mécaniquement sur le tarif des produits qui ornent les rayons des enseignes de la grande distribution.

Principale raison de cette inflation : l'actuel conflit en mer Rouge a engendré de fortes perturbations sur le trafic maritime, notamment sur le canal de Suez, un axe de commerce crucial pour l'Europe et le monde entier. En effet, ce canal permet le transit de 18% du commerce mondial et 40% des échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Les tensions dans la région ont contraint les compagnies de transport à modifier les trajets de leurs navires, entraînant des délais de livraison plus longs et une augmentation des coûts en carburant.

Conséquence, le prix moyen d'un conteneur a explosé cette année, passant de 1 200 dollars en janvier à plus de 3 600 dollars en avril 2024. D'autres facteurs expliquent également l'explosion du coût du transport maritime, qui a grimpé de 40% au cours du seul mois de mai dernier.

"L'augmentation est due à la forte demande de porte-conteneurs par les importateurs américains, qui anticipent les périodes de vacances, de rentrée scolaire et de fêtes", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés chez IG France. De plus, les conditions météorologiques particulièrement capricieuses cette année en Asie perturbent le trafic maritime.

Face à cette situation, les consommateurs français risquent de subir une nouvelle vague d'inflation dans les mois à venir. Les supermarchés, qui dépendent fortement des importations pour approvisionner leurs rayons, seront particulièrement touchés. En clair, les produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien risquent de coûter plus cher.