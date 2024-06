Le Livret A évolue : un changement historique pour les 58 millions d'épargnants

Cela fait des années que le Livret A n'a pas été aussi attractif. Dans quelques semaines, 58 millions d'épargnants vont pouvoir profiter d'un changement historique.

58 millions de ménages vont pouvoir profiter d'une nouvelle tendance presque inédite. Toutes les personnes détenant un Livret A, le livret d'épargne règlementée le plus prisé par les Français, pourront jouir d'une belle surprise d'ici quelques semaines. Un phénomène assez rare pour être souligné, et qui va rapporter une certaine somme d'argent à tous les épargnants.

La situation est d'autant plus surprenante que le Livret A n'a pas la réputation d'être particulièrement rentable. Certes, les sommes placées dessus sont défiscalisées, mais son taux de rémunération est souvent assez faible. En effet, ce livret d'épargne offre un taux d'intérêt moins attractif que celui du Livret d'Épargne Populaire (LEP) par exemple.

Le taux du Livret A évolue normalement selon le taux d'inflation, comme tous les autres livrets d'épargne réglementée. Ainsi, il change tous six mois, en février et en août de chaque année. Fort de plusieurs hausses successives, le taux d'intérêt du Livret A est passé de 0,5% en février 2022 à 3% depuis le 1er février 2023. Cette augmentation significative fait suite à la crise inflationniste que traverse la France depuis plus de deux ans. Toutefois, le taux du Livret A reste régulièrement en dessous du taux d'inflation. En clair, un Livret A fait perdre de l'argent aux épargnants.

Le gouvernement a pris la décision cette année de maintenir le taux du livret A à 3%, et ce, jusqu'au 1er février 2025. Ainsi, il restera à ce niveau à partir du 1er août prochain. Mais en quoi ce gel du taux est-il une bonne nouvelle pour les épargnants ? La réponse se trouve dans le ralentissement de l'inflation en France.

Alors que le taux d'inflation atteignait près de 5% l'an dernier, les prix à la consommation en avril n'augmentaient "que" de 2,2% sur un an. Pour la première fois depuis longtemps, le taux d'intérêt du Livret A dépasse donc le taux de l'inflation. Ce ralentissement devrait perdurer au second semestre, avec des taux d'inflation attendus bien inférieurs aux 3%. Ainsi, le Livret A va devenir rentable au moins jusqu'en février 2025, rapportant plus que l'inflation ne coûte.

Cette situation inédite permet aux détenteurs d'un Livret A de voir leur épargne fructifier, alors que ces dernières années la faible rémunération de ce placement ne compensait pas suffisamment la baisse de valeur de l'argent due à l'inflation. Cette "amputation" de l'épargne n'existera donc plus, du moins jusqu'en février 2025. À cette date, le taux du Livret A devrait subir une baisse d'au moins un point, faisant écho à la diminution du taux d'inflation, qui pourrait passer sous la barre des 2% l'an prochain selon les projections de la Banque de France.