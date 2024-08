Pour toucher 400 euros avant le 20 août, des Français doivent remplir cette simple déclaration

400 euros arrivent pendant l'été. Cette somme est versée automatiquement sauf pour une partie de la population.

La rentrée approche à grands pas et avec elle, le retour des dépenses. Pour soulager les familles, l'État commencera bientôt à verser l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide, qui s'élève à plus de 400 euros, permet de couvrir une partie des frais liés à la rentrée, tels que les fournitures scolaires, les vêtements et d'autres achats nécessaires pour bien débuter l'année.

Cette allocation sera versée le 20 août. Pour la rentrée 2024, le montant de l'ARS est de 416,40 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 439,38 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 454,60 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Certaines familles peuvent même recevoir cette aide plus tôt, notamment dans certains départements d'outre-mer où elle est versée dès le début du mois d'août.

Pour la majorité des parents, aucune démarche n'est nécessaire : l'État calcule et verse automatiquement cette aide. Cependant, une partie de la population doit impérativement remplir une déclaration avant le 20 août pour en bénéficier.

Les parents d'enfants de 15 à 18 ans doivent se rendre dans leur espace personnel sur le site de la Caf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) et déclarer que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage. Il suffit de transmettre une attestation de scolarité et d'attendre qu'elle soit validée par l'organisme.

Cette démarche est simple et rapide, mais elle est essentielle pour s'assurer que l'ARS soit versée dans les temps. Contactée par la rédaction, La Caf nous prévient : si la déclaration n'est pas faite avant le 20 août, l'aide ne sera pas versée​. Si un tel scénario risque d'arriver, il faut contacter au plus vite la Caf ou la MSA.

Les enfants en apprentissage peuvent également toucher cette aide. Pour cela, les parents doivent déclarer que leur enfant est en apprentissage au même titre que pour les enfants scolarisés. Les conditions pour en bénéficier sont les mêmes : les ressources de la famille ne doivent pas dépasser certains plafonds, et l'enfant doit être âgé de moins de 18 ans au 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire. Les démarches peuvent être effectuées en ligne sur le site de la Caf ou de la MSA.

L'ARS est également cumulable avec la bourse de lycée, une autre aide financière destinée à couvrir les frais de scolarité des élèves de lycée. La bourse de lycée est attribuée sous conditions de ressources et son montant peut varier en fonction des revenus du foyer et du nombre d'enfants à charge. Pour y avoir accès, les parents doivent remplir un dossier de demande de bourse disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale ou auprès de l'établissement scolaire de leur enfant. Le montant de cette bourse peut atteindre jusqu'à 1 008 euros par an, versés en trois trimestres​.