1 500 euros, 3 200 euros... Ces aides méconnues peuvent financer un déménagement

Pour éviter de se casser le dos en France, de nombreuses subventions peuvent aider ceux qui souhaitent déménager.

C'est le casse-tête de la fin de l'été. Chaque année, environ sept millions de personnes déménagent en France selon une étude de l'INSEE. Mais pour éviter de payer trop cher des déménageurs professionnels, certains sont tentés de faire le voyage par leurs propres moyens, quitte à y laisser quelques vertèbres.

En effet, les prix affichés par les entreprises de déménagement peuvent rapidement atteindre des sommets. Pour se payer un des leaders du marché, il faut compter autour de 1 500 euros pour un déménagement d'une surface d'environ 100 m². Mais ce chiffre peut varier en fonction de la distance à parcourir et de la complexité du déménagement (étage, ascenseur, volume...).

Pourtant, au lieu de s'arracher les cheveux pour trouver la solution la plus économique, il existe une alternative beaucoup plus simple : faire une demande d'aide financière pour le déménagement. Dans une fiche pratique, le site officiel du gouvernement met en avant pas moins de six solutions différentes qui peuvent donner accès à des sommes allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros.

L'allocation la plus connue est sans doute la prime de déménagement. Il s'agit d'une aide versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) pour financer une partie des frais engagés lors d'un déménagement. Mais attention, cette aide ne peut être touchée que par les familles nombreuses (au moins trois enfants).

Une famille peut ainsi recevoir jusqu'à 1 119,46 euros à condition que la mère soit enceinte du troisième enfant depuis au moins trois mois ou que le benjamin ait moins de deux ans. Il est aussi possible de recevoir 93,29 euros supplémentaires par enfant au-delà du troisième. Pour toucher cette prime, il faut remplir une autre condition importante : être éligible à l'aide personnalisée au logement (APL) ou à l'allocation de logement familiale (ALF) pour le nouveau logement.

Parfois, nul besoin de se tourner vers des organismes d'État pour bénéficier d'un coup de pouce. Certaines entreprises offrent des aides pour le déménagement de leurs salariés. L'employeur peut ainsi prendre en charge tout ou partie des frais, en fonction de la convention collective dont dépend l'entreprise. Sous certaines conditions, un jour de congé peut même être offert le jour du déménagement.

Une aide similaire est délivrée aux personnels de l'État. Ceux ayant récemment intégré la fonction publique peuvent recevoir jusqu'à 1 500 euros au titre de "l'aide à l'installation des personnels de l'État" (AIP). Plus largement, cette allocation peut également servir à financer une partie du loyer ou des frais d'agence immobilière.

Enfin, il existe d'autres aides spécifiques pouvant aller jusqu'à 3 200 euros, comme celles destinées au secteur agricole ou aux personnes en situation de handicap. Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) permet quant à lui de subventionner certains déménagements, parfois sous forme de prêt.