Des millions de retraités vont toucher deux pensions de retraite en moins d'un mois

En l'espace d'un mois, 4 millions de retraités vont toucher deux pensions de retraite.

Chaque mois, 17 millions de retraités français attendent de pied ferme le versement de leur pension de retraite. Ce virement constitue, pour la plupart d'entre eux, leur principale source de revenus. Pour beaucoup, il s'agit même de leur seule et unique source de revenus. Cependant, les dates de versement des pensions de retraite varient selon les différentes caisses de retraite. En effet, plusieurs organismes effectuent les paiements en fin de mois pour le moins précédent, tandis que d'autres les réalisent en début de mois pour le mois.

Au sein de chaque caisse de retraite, une date de versement est généralement fixée. Par exemple, les retraités affiliés à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) reçoivent habituellement leur pension le 9 de chaque mois. Les retraités du régime complémentaire Agirc-Arrco voient, quant à eux, leur compte crédité le 2 du mois.

Or, pour ce mois de septembre, près de 4 millions de retraités vont voir une belle surprise se glisser dans leur relevé bancaire. En l'espace de moins d'un mois, ils vont recevoir deux pensions de retraite. En cause, le virement qu'ils devaient percevoir, normalement fin septembre, va arriver plus tôt que prévu.

1,6 million de pensionnés de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), qui comprennent les anciens travailleurs de la fonction publique territoriale ou hospitalière, verront leur compte en banque crédité à partir du jeudi 26 septembre. De même, les 2,5 millions de bénéficiaires de la retraite de l'Etat, incluant les anciens membres de l'armée et de diverses administrations (Economie, Education, Equipement, Intérieur, Justice) ainsi que les retraités de La Poste, recevront leur rémunération mensuelle dès le vendredi 27 septembre.

Ces versements anticipés sont effectués conformément à la règle qui prévoit le paiement des pensions un ou deux jours avant le dernier jour ouvré du mois. A l'accoutumé, pour ces 4 millions de retraités, les versements des pensions ont lieu les 28 et 29 de chaque mois. Par exemple, en août 2024, les retraités affiliés à la CNRACL et les bénéficiaires de la retraite de l'Etat avaient touché leur pension, les 28 et 29 août.

Grâce au décalage des versements en septembre, cela signifie qu'en moins d'un mois, ces retraités auront reçu deux pensions de retraite, couvrant les mois d'août et de septembre. Cette situation exceptionnelle est simplement due au calendrier et à la répartition des jours ouvrés en septembre. Bien que cette nouvelle soit réjouissante pour les retraités concernés, il est important de noter que ce double versement ne représente pas une augmentation des pensions, mais simplement un décalage temporaire des dates de paiement.

Les retraités sont invités à se renseigner auprès de leur caisse de retraite respective pour connaître les dates précises de versement de leur pension.